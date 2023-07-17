Дизайн будущих станций метро столицы: «Потапово» украсит скульптура в стиле минимализма, «Яхромскую» - панно о сталинской Москве

На «Яхромской» Люблинско-Дмитровской линии вывесят огромное панно со сценами из жизни Москвы в 1947 году

Среди новых станций московского метро все больше таких, для которых придумывают интересный дизайн. Вспомните, масштабные мозаики в виде рыб на «Нагатинском Затоне» или чугунные тюбинги тоннелей на «Марьиной Роще». Скоро к ним добавятся ещё несколько необычных станций. Рассказываем, что и где увидят пассажиры подземки уже в ближайшие год - два.

ПРОГУЛКА КАРАНДАША С КЛЯКСОЙ

На «Яхромской» Люблинско-Дмитровской линии вывесят огромное панно со сценами из жизни Москвы в 1947 году. А все потому, что будущая станция разместится около улицы 800-летия Москвы.

«Именно празднованию юбилея города в 1947 году и решили посвятить графическую композицию о жизни столицы того времени, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Это будет главный художественный элемент станционного комплекса».

Композицию составили по эскизам архитекторов Николая Шумакова и Александра Некрасова, а также художника Александра Рукавишникова. Кстати, созданное Рукавишниковым панно «Битва героев», посвященное защитникам Древней Руси, можно увидеть на стене вдоль путей на станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Картина на «Яхромской» будет размером 160 на 5 метров. Ее соберут из 22 фрагментов - каждый со своим сюжетом. На них нарисуют центральные улицы столицы и простых москвичей - пионеров, рабочих, бегунов, прохожих. Среди них увидим и знаменитых артистов. Например, клоуна Карандаша на прогулке в узнаваемом образе - черная шляпа-конус, мешковатые штаны и пиджак. А рядом его неизменные спутники - собаки породы скотч-терьер по кличке Клякса (таких животных у Карандаша было несколько и сценические имена у них всегда были одинаковые. - Прим.). Панно украсит платформенную стену вдоль пути, ведущего в центр.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Стены на станции «Университет Дружбы народов» Троицкой линии оформят разноцветными мозаиками из стекла. Рядом с ней находятся несколько крупных вузов, среди которых Российский университет дружбы народов (РУДН), институт биоорганической химии РАН и геологоразведочный университет. Поэтому на мозаиках изобразят студентов и композицию на тему дружбы народов. Их раскрасят в фирменных цветах РУДН - синий, зеленый и красный. К ним добавят еще салатовый, голубой и желтый. Яркие картины можно будет увидеть над эскалаторным спуском и в пешеходном переходе. Там же нарисуют силуэты известных памятников и зданий в разных городах мира. Среди них, например, башни «Сити» в центре Москвы, монумент «Медный всадник» и разводные мосты в Санкт-Петербурге, здания-«паруса» Сиднейского оперного театра в Австралии.

Стены на станции «Университет Дружбы народов» Троицкой линии оформят разноцветными мозаиками из стекла

ИЗ КОЛОННЫ ПОЛУЧИТСЯ МОНУМЕНТ

На платформе «Потапово» Сокольнической линии поставят скульптуру-колонну в стиле минимализма. Ее придумал известный российский скульптор, художник и дизайнер Даши Намдаков. Сооружение соберут из фибробетонных панелей. Их отольют по индивидуальным формам и затем обработают вручную. Автор назвал устремленную вверх конструкцию с несколькими гранями символом движения и развития столицы. На потолке вокруг монументальной колонны проложат ряды дорожек из ярких точечных светильников.

Кстати, «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метро. Для этого дополнительно утеплят вестибюли, поставят двойные стеклопакеты на путевых стенах и подключат побольше вентиляционной техники, подающей тёплый воздух.

«Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией в столичном метро

НА ВЗЛЕТ!

Самолеты и портреты отечественных авиаконструкторов появятся на двух новых станциях Солнцевской линии - «Пыхтино» и «Внуково». Авиационная тема стала главной, поскольку этот участок ветки ведет прямиком в аэропорт Внуково.

Одну из путевых стен на «Пыхтино» облицуют панелями с разными моделями самолетов. Они представят историю российской авиации – от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204. А над эскалатором устроят «световой колодец» – нишу из алюминиевых панелей, внутри которой подвесят модель самолета Ту-144.

Дизайн станции «Внуково» посвятили работе конструкторского бюро Туполева. В начале платформы около эскалатора разместят композицию «Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей». На ней десятки самолетов пролетают над картой России. Рядом - фото отца и сына Туполевых. Для создания изображений используют технику цифровой печати на алюминиевых панелях.

Дизайн станции «Внуково» посвятили работе конструкторского бюро Туполева

ВСЕ В КРЫМУ

Для станции «Крымская» Троицкой линии придумали парящие светильники «чайки-паруса», напоминающие о морском побережье Крыма. А ещё над эскалаторным спуском на торцевых стенах появятся две художественные композиции «Крым – связь времен от античности до наших дней». На них нарисуют корабль аргонавтов, античные колонны, пенные барашки волн и силуэт памятника затопленным кораблям в Севастополе.