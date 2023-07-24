В Подмосковье «Россети» каждый день подключают в среднем 250 потребителей

В июне Московская область признана лучшей среди регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по направлению «Регуляторная среда». В этой номинации оценивается эффективность усилий региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, связанных с подключением электроэнергии, к газопроводу, к сетям водоснабжения.

Например, «Россети Московский регион» ежегодно подключают больше 90 тысяч потребителей. Ключевым фактором здесь является время: процедура проходит в один этап, а заявка подается онлайн. Это позволяет инвесторам существенно сократить время до выхода на расчетные производственные показатели и окупаемости инвестиций.

При этом большинство необходимых услуг потенциальные потребители сегодня могут получить не выходя из офиса, благодаря автоматизации процессов сопровождения инвесторов.

В частности, «Россети Московский регион» предоставляет бизнесу программу «Присоединение ОНЛАЙН». Она избавляет клиентов от необходимости ходить в офис сетевой организации – взаимодействие с ней в ходе всего процесса технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется только в электронном виде. Договор технологического присоединения (до 150 кВт включительно, заявитель юридическое лицо или ИП) заключается путем оплаты заявителем счета за присоединение.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые присоединяют объект по 3-й категории надежности максимальной мощностью до 150 кВт не оплачивают расходы, связанные со строительством электросетевых объектов, если расстояние от них до энергопринимающих устройств не превышает 200 метров в городах и поселках городского типа и 300 метров - в сельской местности.

Для таких потребителей расходы на технологическое присоединение составляют в среднем 53 тысячи рублей.

Спрос на электроэнергию в Подмосковье за прошлый год вырос на 9%. Поэтому «Россети Московский регион» в 2023 году планируют инвестировать более 18 млрд рублей в ремонт и модернизацию электросетевого комплекса Московской области.