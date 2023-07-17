Москву и область затопят ливни: Синоптики предупреждают о надвигающемся ненастье

Самым ненастным днем на неделе станет среда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели мы погреться под лучами проглянувшего солнышка, как после недолгого потепления к нам идет похолодание и настоящее ненастье с сильным ветром, ливнями и грозами. Какой будет погода в столице и области в эту неделю «Комсомолке» рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

Похолодание начнется уже во вторник, 18 июля. К нам подойдет холодный атмосферный фронт и приветливое солнышко скроется, а тепло буквально ветром сдует. Начнутся дожди, на Западе и Юго-Западе Подмосковья – сильные, местами с грозами и порывами ветра до 12 – 17 метров в секунду. Хотя в целом во вторник тепло еще останется, по Москве температура составит 25 – 27 градусов вверх по термометру, по области 22 - 27 градусов. Особенно долго противостоять натиску холода смогут восточные районы.

Среда станет самым ненастным днем на неделе. Уже с ночи на столицу и окрестности обрушатся ливни и грозы, отдельные порывы ветра дойдут до 15 – 20 метров в секунду при общей плотности в 7 – 12 метров в секунду. Температура уже ночью понизится до 14 – 16 градусов по Москве и 15 – 16 градусов по области. Днем в среду уже будет шанс увидеть небо с прояснением, дождь пойдет на убыль, а к вечеру может прекратиться, но воздух прогреться не успеет, и температура составит всего 18 – 20 градусов, по области 16 – 21. Порывы ветра будут терзать столицу и окрестности в течение всего дня. Так что среда станет днем для лета прохладным и бушующим, температура будет на 2 градуса ниже климатической нормы.

В последующие дни ночью сильных дождей не ожидается, облачность будет переменной. За счет того, что ночи станут более ясными, они станут и более прохладными. Минимальная температура к утру четверга будет 12 – 14 градусов в плюсе, в пятницу и субботу может быть на пару градусов прохладнее. Дневная температура в четверг, пятницу и субботу составит 20 – 22 градуса. Так что, пока июль остается для нас достаточно холодным.

Но удастся ли нам еще немного погреться, ведь лето уже вошло во вторую половину, а устойчивого тепла, считай, и не было? В метеобюро «Комсомолке» рассказали, что некоторые прогностические модели показывают, надежда есть. Завершение месяца еще может порадовать нас отдельными днями с температурой в 25 – 28 градусов. Но устойчивого тепла в июле уже не случится, а сам месяц стал холодным с отклонением от нормы в один – два градуса в отрицательную сторону.