Упал с четвертого этажа и выжил: стали известны подробности о семье малыша, который выпал из окна в Москве

У ребенка легкая травма головы - и только

Мише (имя ребенка изменено. Прим.автора) - год и два месяца. Мальчик родился в мае 2022-го, но 16 июля, пожалуй, может отмечать свой второй день рождения: в этот день он упал с четвертого этажа и выжил.

- У ребенка легкая травма головы - и только, - говорит наш источник в правоохранительных органах. Но он пока остается в больнице - врачи хотят понаблюдать за его состоянием.

Напомним, Мишу днем 16 июля нашла женщина, проходившая мимо дома на ул.Сельскохозяйственной. Малыш в одном памперсе лежал на траве. Никого из взрослых рядом не было.

Мать малыша - 24-летнюю Милану полицейские найдут несколькими часами позднее. Женщина заявит, что спала и не видела, как ее сын упал из окна.

Может, и так. Но в телефоне женщины обнаружат переписку с сожителем:

- Ребенка нет дома. Лежит под окном. Что делать?

- "Скорую" вызывай! И полицию.

Интересно, что в квартире Милана с сыном жили не вдвоем.

- На данный момент известно, что мальчик проживал в квартире с биологическими мамой, папой и бабушкой. В данный момент ребенок находится в медицинском учреждении, его навещают родители, - рассказали корреспонденту KP.RU в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы. - Специалисты семейного центра также сразу связались с семьей после произошедшего, наши службы готовы оказать родителям всю необходимую поддержку, в том числе, психологическую.

Так где же была вся эта большая семья, когда ребенок карабкался на окно?

- Отец мальчика заявил, что в тот день был на работе, о ЧП он узнал от сожительницы, - говорят собственные источники kp.ru. - Бабушка также отсутствовала, обо всем произошедшем она узнала из СМИ. Писала дочери SMS: мол, что у вас там за переполох?

О причинах переполоха ей расскажут позже. В отношении семьи сейчас ведется проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле у столичной прокуратуры.