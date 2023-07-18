Единственный пляж, где можно купаться и тайное место для своих: как загорать на прудах в "Сокольниках"

Песок вдоль берега идеален для проектов начинающих архитекторов замков Фото: Андрей АБРАМОВ

Верхний Путяевский пруд (он же Первый Путяевский) в Сокольниках может соревноваться за звание одного из самых старых пляжей Москвы. Обустроили его в середине прошлого века и первые лет 20 вход был платным — как и в сам парк «Сокольники». Может быть, курорт появился бы раньше. Только водой пруд хорошенько заполнился лишь к пятидесятым после искусственного расширения одного из притоков Яузы. Летом-2023 это единственное место на Востоке Москвы, где можно купаться.

Июль жарой только дразнит. «Добирает» дожди, на которые поскупилось начало лето. Чуть распогодится: на берег Путяевского пруда выпадают осадки в виде разнагишавшихся москвичей. Ландшафт тут такой, что солнце весь световой день готово укрывать загаром отдыхающих.

На берегу пруда в «Сокольниках» могут отдыхать 1500 челове Фото: Андрей АБРАМОВ

Вокруг водоема в лесочке много детских площадок. Перед тем, как отправить чадо играть, советуем осмотреть окрестности. На полянах вдали от берега сливаются с природой нудисты (они бывают не часто, все же их вотчина в Серебрянном бору, но во время визита корреспондента KP.RU на пляж в Сокольниках, к сожалению, довелось узреть). Для взрослых сделана неплохая воркаут-зона с тренажерами и песочное поле под пляжный волейбол (бесплатно).

Работает школа вейксерфинга, на прокат дают сапборды Фото: Андрей АБРАМОВ

Качество воду в пруду регулярно проверяет Роспотребнадзор. На берегу дежурят спасатели. Несмотря на ревизоров и буйки, трагедии случаются. 17 июля компания школьников из Мытищ приехала загорать. 14-летнему парню поплохело в воде, пошел на дно (глубина 2,5 метра) и захлебнулся. Спасатели не успели.

На южном берегу пруда стоят уборные и летний душ, а в северной — комната матери и ребенка. Вдоль пляжа раскиданы фонтанчики с питьевой водой. Из общепита — только киоск с хот-догами и газировкой. Ближайшие магазины в 300 метрах у станции «Маленковская». К слову, гул от пролетающих электричек время от времени оглашает всю зону отдыха — первое время звук может раздражать.

Только солнце пригреет, как у воды — аншлаг Фото: Андрей АБРАМОВ

Это не единственный водоем «Сокольников». Верхний Путяевский пруд продолжается каскадом водоемов: загорать тут неудобно, но совершить променад про прохладному лесу очень приятно.

В центральной части парка загорают на Золотом пруду (между улицами 1-й и 2-й Лучевой просек). Здесь же живет пара лебедей. А еще в жару сюда приходят охладиться лоси из нацпарка «Лосиный остров».

На Первом Путяевском пруду неплохая инфраструктура: разделки, душ, уборные Фото: Андрей АБРАМОВ

Местные жители для принятия солнечных ванн выбирают «тайное» место — Оленьи пруды (ориентир остановка трамвая «Майский просек»). Тут ощутимо меньше людей, спокойнее, удобный заход в воду (купаться нельзя, но хотя бы помочить ноги).

За люкс-отдыхом направляйтесь на юго-запад парка — у Митьковского проезда открыт платных пляж The Bassein. Пара бассейнов, ресторан, диджеи (2500 — 3000 руб. за шезлонг на день).

Чтобы добраться, можно взять велик напрокат в парке Фото: Андрей АБРАМОВ

КОШЕЛЕК

Аренда сапборда (доска с веслом) 2400 руб/час

Прокат вейкборда 2000 — 3000 руб. за 10 минут

Кофе, чай 120 — 300 руб.

Сок, газировка, коктейли 80 — 350 руб.

Хот-доги, картофель фри 200 — 330 руб.

Мороженое 180 руб.

КОНКРЕТНО

Как добраться на Путяевский пляж

Станция «Маленковская» Ярославского направления.

От м. «Сокольники» автобус 140 (ходит раз в 20 минут) до остановки «4-й Лучевой просек» и далее 7 минут пешком до пруда. Если идти напрямик через парк, то дорога от метро своим ходом займет примерно 40 минут. Чтобы быстро доехать, часто берут в аренду электросамокат или велосипед. Но парковать «байки» у входа на пляж разрешают не все сервисы — так что прежде уточните этот момент, иначе придется ехать до «Маленковской» и там оставлять транспорт.

НА ЗАМЕТКУ

Где еще отдохнуть у воды* на востоке Москвы

Бабаевский пруд, нацпарк «Лосиный остров» (Курганская, 5-9)

Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, парк-усадьба «Кусково» (Юности, 2)

Красный пруд, Измайловский лесопарк

Круглый пруд, Измайловский парк (аллея Большого Круга)

Лебедянский пруд, Измайловский лесопарк (Б. Купавенский пр-д, 2)

Новокосинский парк (напротив дома Салтыковская, 29)

Большой Графский и Итальянский пруды парка «Радуга» (аллея Жемчуговой, 1а)

Святое озеро (Оранжерейная, 18)

Серебряно-Виноградный пруд (Измайловский пр-д, 1)

Сквер в Гольяново(напротив дома Алтайская, 4)

Терлецкая дубрава, Терлецкий лесопарк (Свободный пр-т, 9)

Черкизовский пруд, в Черкизовском детском парке (набережная Шитова)

*Купаться нельзя.