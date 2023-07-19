В центре и на севере столицы по 20 мм выпало только за один час 18 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последствия ливня 18-19 июля в Москве, как затопило город

Вторые сутки Москву продолжают атаковать волны ливней. Циклон идет с запада на восток. Причем фронт поочередно накрывает то одну, то другую часть города. За последние сутки (с 18 на 19 июля) в среднем по городу выпало около 24 мм осадков при месячной норме в 94 мм. Однако данные сильно разнятся от округа к округу. Так в центре и на севере столицы по 20 мм выпало только за один час 18 июля.

Если же переводить значения метеорологов в «бытовые» цифры, то в Москве за сутки выпало по 30 литров воды на квадратный метр. Такие данные привел руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. При этом синоптик отметил, в некоторых районах Подмосковья ситуация в разы критичнее.

— Клин — абсолютный рекордсмен. Совершенно немыслимые 120 литров воды на квадратный метр за сутки или полторы месячной нормы. Словно, на северо-запад области обрушился тайфун. В Волоколамске 70 литров, в Наро- фоминске 50 с лишним, — рассказал Шувалов.

Видео ливня в Москве 18-19 июля 2023

Коммунальные службы города приведены в боевую готовность. Как сообщает Комплекс городского хозяйства, на улицах дежурят 300 бригад и более 290 машин «Мосводостока». Но вода — еще полбеды. Шквалистые порывы ветра приносят не меньше бед.

— За минувшие сутки в оперативные службы поступило порядка полусотни обращений о повреждении автомобилей горожан вследствии падения деревьев, затопления и иных факторов непогоды. Зафиксированы сообщения о падении по меньшей мере 57 деревьев, — сообщил KP.RU источник в экстренных службах.

Из-за непогоды для посетителей утром не открылись Московский зоопарк, Парка Горького и парк «Сокольники».

В Москве за сутки выпало по 30 литров воды на квадратный метр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз погоды, когда закончится сильный дождь в Москве

Метеоролог Александр Шувалов отметил, что дожди прекратятся к 17:00. А далее как минимум три дня, «чтобы посушиться»:

— Да, и температура с четверга приобретет более достойный вид.