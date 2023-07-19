Обновлённые памятники Москвы: Дом-комод на Садовом кольце и деревянный особняк коллежского асессора в Хамовниках

Исторические здания после реставрации вновь украшают улицы Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исторические здания после реставрации вновь украшают улицы Москвы. В некоторые из них можно зайти и полюбоваться интерьерами. Рассказываем, какие архитектурные памятники привели в порядок за последние месяцы.

ОТЕЛЬ С ИСТОРИЕЙ

Бывший доходный дом состоятельного московского промышленника Григория Горбунова на востоке столицы после реконструкции превратился в отель в стиле лофт. Кирпичное здание было построено в 1905 году. Кроме комнат под сдачу, в нем в начале прошлого века находилась старообрядческая типография. На окнах на крыше дома размещались фигурные украшения. А на воротах - башенки с треугольным завершением.

Реставраторы восстановили утраченные архитектурные детали, фрагменты кирпичной кладки, декоративное обрамление оконных проемов. Над входами вновь появились козырьки. Внутри дома разобрали установленные за десятилетия лишние перегородки. Кроме того, заложили прорубленные прежними владельцами дверные проемы в стенах.

Где: ст. м. «Преображенская площадь», ул. Девятая Рота, д. 16.

Фото доходный дом. Фото: mos.ru

ГОРГОНЫ ОХРАНЯЮТ МЛАДЕНЦЕВ

Деревянных построек в Москве сохранилось всего около сотни. Среди них - обновлённый дом коллежского асессора Гавриила Палибина в Хамовниках в центре столицы. Одноэтажный особнячок серо-голубого цвета с мезонином украшают белые гипсовые маски-горгоны, орнамент в виде листа пальмового дерева и мифические морские кони. Просто картинка! И сразу не догадаешься, что ему уже более двухсот лет.

Реставраторы почистили фасад, восстановили планировку середины девятнадцатого столетия, убрали лишние слои краски и штукатурки в комнатах. В некоторых местах внутри дома сохранились старинные обои с цветочными рисунками, военными атрибутами, гирляндами и пухлыми младенцами в стиле барокко. Фрагмент стены в одной из комнат облицевали уцелевшими дореволюционными изразцами со всех печей дома.

Сейчас в здании находится Фонд Архангела Михаила. Его специалисты подготовят и откроют здесь в скором времени постоянную выставочную экспозицию вышитых икон. Сюда можно будет пройти на экскурсию. В доме также разместится мастерская «Прикосновение».

Где: ст. м. «Смоленская», ул. Бурденко, д. 23.

Особняк в Хамовника. Фото: mos.ru

В ГОСТИ К АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ

Этот каменный двухэтажный флигель на Садовом кольце заметно издалека. Очень уж он необычно выглядит в ряду соседних исторических построек. В конце девятнадцатого века здесь жил писатель и врач Антон Чехов с семьей - мамой Евгенией Яковлевной, сестрой Марией и младшим братом Михаилом.

Автор «Дяди Вани» и «Вишневого сада» шутливо называл свое жилище домом-комодом. Проведённое в нем время Антон Павлович вспоминал как одно из самых счастливых в своей жизни.

Сегодня в отреставрированном здании находится музей Чехова. В экспозиции обыграли шутливое название флигеля, разместив многие экспонаты в ящиках настоящих комодов. Посетители сами открывают их и разглядывают лежащие внутри, например, личные вещи Чехова - знаменитое пенсне с футляром и галстук-бабочку. Интересно просто побродить по дому, заглянуть в личные комнаты членов семьи, в проходной кабинет для приема пациентов и в гостиную. На втором этаже в одном из эркеров у окна даже можно уединиться на плетеном диванчике с мягкими подушками и полистать «забытый» здесь старинный фотоальбом.

Билеты - 300 руб. (полный), 200 руб. (льготный), их можно купить лично в кассе или на сайте музея Литературного музея (https://goslitmuz.ru). Свободный вход по бесплатным билетам - в последнюю пятницу каждого месяца. Здесь также проводят концерты, лекции и литературные встречи.

Где: ст. м. «Баррикадная», ул. Садовая-Кудринская, д. 6, стр. 2.

Дом-комод Чехова Фото: Shutterstock

ПИРОГИ И САЙКИ

В центре столицы восстановлен ещё один памятник девятнадцатого века - двухэтажное здание Стрелецкой пекарни. Раньше здесь в самом деле выпекали хлеб, сайки и пироги, тут же работала булочная. Дом получил свое название в честь одноименного Стрелецкого переулка (с 1922 года - Костянского), в котором он находится. В этом месте располагалась Стрелецкая слобода. Сейчас единственным «живым» подтверждением исторического названия переулка остается вывеска «Стрелецкая пекарня». Реставраторы привели ее в порядок, отремонтировали фасад, крышу, внутренние помещения. Теперь в доме вновь планируют открыть пекарню.

Где: ст. м. «Сухаревская», Костянский пер., д. 15/9, стр. 1.

Стрелецкая пекарня. Фото: mos.ru

КИНО В СТИЛЕ РЕТРО

На востоке Москвы обновили один из старейших столичных кинотеатров - «Факел». Его открыли в 1958 году на первом этаже сталинского жилого дома. В лихие девяностые вместо показов фильмов в нем развернулся бизнес - работали чайхана, цветочный магазин и кофейня. А с 2006 года сюда вернулось кино - жанровое, авторское и экспериментальное, мировая классика и зарубежные фильмы на языке оригинала. После нескольких переделок в здании до недавнего времени оставался лишь один зрительный зал. Во время масштабного капремонта «Факелу» вернули второй зрительный зал, обновили холл, разместив в нем кассовую стойку и кафе. Кроме того, заменили кинотехнологическое оборудование, системы электроснабжения и отопления.

Где: ст. м. «Авиамоторная», ш. Энтузиастов, д. 15/16.