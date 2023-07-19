«Предполагаемого убийцу сняли камеры»: Подробности гибели 11-летнего мальчика в Москве

По предварительным данным, школьник скончался около суток назад.

Стали известны новые детали убийства 11-летнего школьника на юге Москвы. Как ранее сообщал сайт KP.RU, сегодня днем в полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении сына. По ее словам, мальчик ушел из дома днем во вторник - отпросился погулять с другом. С тех пор его никто и не видел, а телефон перестал отвечать.

- Семья - неполная, женщина воспитывает сына одна, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Однако семья не является маргинальной. По словам родных, мальчик ранее никогда из дома не убегал.

По словам нашего источника, путь ребенка удалось отследить по камерам видеонаблюдения - от подъезда до парковой зоны на Каширском шоссе.

- При осмотре территории в коллекторе было обнаружено тело ребенка. Ему нанесли не менее 12 ударов ножом. По предварительным данным, школьник скончался около суток назад.

- Есть следы сексуального насилия?

- Нет. Ничего подобного.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«В настоящее время совместно с оперативными сотрудниками проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. - Допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения потерпевшего».

При этом источник KP.RU в правоохранительных органах сообщил, что предполагаемого убийцу запечатлели камеры.

По предварительной информации в число подозреваемых вошел друг убитого мальчика.

- По его передвижениям можно сделать вывод, что школьник имел все возможности расправится с приятелем. Но ребенку всего 12 лет. В таком возрасте нужно соблюсти огромное количество формальностей, чтобы хотя бы поговорить с ребенком. (В России возраст наступления уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким преступлениям начинается с 14 лет, - Авт.). Местонахождение мальчика установлено.

KP.RU следит за развитием событий.