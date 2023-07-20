«Я спрятал нож в пакет и повел его в парк»: 13-летний подросток раскрыл детали жуткого убийства пятиклассника

Во время поиска в парке у Каширского шоссе полицейские нашли тело мальчика, лежащего в коллекторе

Убийство 11-летнего мальчика на юге Москвы удалось раскрыть по горячим следам. СК сообщает, что убийца пойман и уже дал признательные показания.

Кратко:

- Днем в среду в полицию обратилась москвичка, которая сообщила об исчезновении 11-летнего сына, Антона (имена несовершеннолетних изменены).

- По словам женщины, накануне вечером мальчик ушел гулять, должен быть вернуться вечером, но пропал.

- Сотрудникам полиции удалось выяснить, что ли дома мальчик шел со старшим товарищем. Их маршрут отследили по камерам видеонаблюдения.

- Во время поиска в парке у Каширского шоссе полицейские нашли тело мальчика, лежащего в коллекторе. На теле ребенка насчитали 12 колото-резанных ран.

Источники KP.RU сразу сообщили, что главный подозреваемый в убийстве пятиклассника - его 13-летний приятель Данила, с которым они гуляли в тот день. Личность и местонахождение подростка были оперативно установлены.

«Подросток сознался в совершении преступления, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - Пострадавший мальчик 18 июля пришел с ним в парк, однако из парка уже не вышел. Дома у задержанного обнаружена одежда со следами крови».

Данила пытался застирать следы крови, а когда не удалось, завернул ее в пакет и положил в ведро для мусора, который собирался вынести, «не вызывая подозрений».

- По словам подростка, он взял с собой из дома кухонный нож, завернул его в непрозрачный пакет и позвал Антона погулять в Коломенский парк, - говорит источник. - Заранее продумал, что тело будет сброшено в коллектор.

На допросе Данила рассказал, куда выбросил нож. Выехали в парк - на месте подросток помог полицейским найти орудие убийства.

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