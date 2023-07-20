Замаскировал убийство жены и детей под ЧП: кузнец из Ступина устроил взрыв газа в доме из-за семейных ссор

ЧП произошло в апреле 2022 года. Рванула пятиэтажка на окраине Ступина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Подмосковье завершено расследование убийства шесть человек, которое пытались замаскировать под несчастный случай - утечку бытового газа и взрыв...

- Житель города Ступино обвиняется в совершении убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества, - сообщила KP.RU старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СК России.

ЧП произошло в апреле 2022 года. Рванула пятиэтажка на окраине Ступина. «Сложились» сразу три этажа - с третьего по пятый. Из-под завалов достали шестерых погибших и несколько раненых. Один из них - мужчина из квартиры, в которой был эпицентр взрыва. Выжил чудом - за пару минут до того, как рвануло, зашел в туалет, сел на унитаз, закурил. Санузлы, как известно, делаются в виде крепких железобетонных блоков. Только это мужчину и спасло. Он две недели пролежал в больнице, в когда был выписан, его тут же арестовали. К этому времени у следователей, подучивших результаты экспертиз, не оставалось никаких сомнений, что взрыв газа устроил именно он.

Дело о взрыве газа в жилом доме в Ступине передано в суд Фото: Иван МАКЕЕВ

По версии следствия, кузнец металлургического завода после череды ссор с женой решил избавиться от нее и двух дочек - 6 и 11 лет... К подготовке подошел изощренно.

- Он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвел воспламенение газовоздушной смеси, - рассказала Ольга Врадий.

Итог - шестеро погибших (трое из них дети), четверо раненых, общий ущерб владельцев пострадавших квартир - 588 млн рублей.

Следователи провели более 300 допросов, выемки, очные ставки с участием обвиняемого и экспертов, около 40 экспертиз.

Уголовное дело передано в суд.

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