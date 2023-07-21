Крупный пожар на севере Москвы: одного из жителей вытащили из огня под аплодисменты

Пламя занялось в квартире на восьмом этаже Фото: соцсети

Около девяти утра 21 июля в экстренные службы позвонили жители многоэтажки по Дмитровское шоссе, 66. Дом стоит на перекрестке с Бескудниковским бульваров аккурат у метро «Верхние Лихоборы». Местные жители прозвали его «куриные ножки» — часть строение на железобетонных опорах.

Пламя занялось в квартире на восьмом этаже. Предварительно, в этот момент внутри был один мужчина. Огонь отрезал ему путь к выходу из квартиры. Отчаявшись, он высунулся в окно и звал на помощь. Пожарные примчались быстро. Вот только начать спасательную операцию мигом не смогли.

— У дома все установлено машинами. Их пришлось расталкивать вручную После этого смогли развернуть машину с гигантской лестницей и выдвинуться на помощь, — рассказали KP.RU очевидцы. — Когда мужика вытащили из окна, прохожие-наблюдатели взорвались аплодисментами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили:

— Из горящей квартиры с помощью подъемного механизма спасен один человек. Принятыми мерами в 09:52 пожар локализован. В 10:19 пожар полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров.

Позже в ведомстве добавили, что во время тушения было спасено еще десять жильцов. «Спасенными» в экстренном ведомстве называют тех, кто до прибытия подразделений не смог выбраться сам из опасного участка. По данным kp.ru, за медицинской помощью обратились трое взрослых и трое детей. Первую помощь бригады скорой помощи оказали на месте. Предварительно, у всех отравление продуктами горения.

От огня пострадали две квартиры. Во время тушения вымокли и соседние жилплощади. Что стало причиной пожара, установит пожарно-техническая экспертиза. Среди возможных версий этого ЧП: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.