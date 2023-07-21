Собянин: На месте старых корпусов Склифа построим новый медицинский комплекс

Во время посещения НИИ имени Склифосовского мэр вручил награды отличившимся сотрудникам

Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского отмечает в эти дни 100-летний юбилей. Сегодня, 21 июля, мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Склифе, поздравил коллектив с праздником и рассказал о планах по развитию старейшего лечебного учреждения столицы.

«Принято решение о том, что на месте старых корпусов построим современную новую клинику площадью около 120 тысяч квадратных метров - целый медицинский город», - сообщил Собянин.

Мэр напомнил, что в городе проводится масштабная модернизация стационарного звена Москвы.

«Сейчас строится около 1 миллиона квадратных метров различных новых корпусов, клиник, больниц», – уточнил Собянин.

Во время посещения НИИ имени Склифосовского мэр вручил награды отличившимся сотрудникам.

КОНКРЕТНО

После открытия нового комплекса НИИ имени Склифосовского медицинские площади больницы увеличатся примерно в 1,5 раза. Сейчас здесь работают 18 корпусов. Их общая площадь - более 140 тысяч квадратных метров.

В этом году в Склифе открылся флагманский центр – семиэтажный корпус для оказания экстренной помощи тяжелым больным. Он рассчитан на 90 коек, в том числе 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек. В нем обустроено девять операционных. Корпус может принять до 200 неотложных пациентов в день. На крыше здания - вертолетная площадка. Помощь во флагманском центре уже получили более 18,2 тысячи человек. Хирурги провели около 1,5 тысячи операций, в том числе 205 – в гибридных операционных.

В целом в НИИ имени Склифосовского размещается свыше 900 коек, в том числе около 150 реанимационных. На базе больницы работают:

- региональный сосудистый центр для пациентов с инсультом и инфарктом;

- отделение биотехнологий и трансфузиологии;

- токсикологический центр;

- ожоговый центр;

- нейрохирургический кластер;

- кластер отделений трансплантации.