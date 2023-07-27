«Волма»: второй квартал под первым номером

Генеральный директор ООО «УК «ВОЛМА» Владимир Овчинцев. Фото предоставлено компанией ООО «Волма-Маркетинг»

«По оперативным данным регионов, за первое полугодие общий ввод жилья составил 49,5 млн. кв. м. Вместе с тем, Минстрой России намерен увеличивать темп и количество введённого жилья. Мы заключили с регионами Меморандумы по повышению градостроительного потенциала земельных участков в целях жилищного строительства к 2030 году до 500 млн. кв. метров», — отмечает Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

ВОЛМА – лидирующий российский бренд на рынке стройматериалов – также демонстрирует существенное развитие. О результатах и новых проектах крупнейшей производственной компании строительной отрасли РФ мы поговорили с ее генеральным директором - Владимиром Овчинцевым.

- Искреннюю радость вызывают результаты развития строительной отрасли России в 2023 году. Состояние этой сферы всегда считалось показателем общей ситуации в стране: позитив в стройке – благополучие в обществе.

ВОЛМА, будучи российским брендом №1 на рынке сухих строительных смесей, ГКЛ и ПГП, поддерживает общеотраслевой тренд, по некоторым показателям опережая его. Итоги нашей работы во втором квартале и полугодии превышают плановые значения, которые и без того были оптимистичными. Период оказался более результативным, чем мы ожидали: рост более 10% по сравнению с первым полугодием 2022 года, которое также было успешным.

Более того, все производственные линии загружены на 100%, и мы ощущаем нехватку продукции. Рынок привык к качественной, высокотехнологичной продукции и, учитывая положительную динамику в стройке, мы констатируем повышенный спрос на смеси, листовые материалы и другие продукты ТМ ВОЛМА по всей территории России, - отметил Владимир Викторович.

Мы уже рассказывали о запуске в марте этого года новейшей и самой крупной в Европе гипсоварочной печи на производственной площадке «ВОЛМА-Воскресенск». Эффективность этого проекта не вызывает сомнений – мы значительно повысили производительность завода, и при этом улучшили потребительские свойства продукции. Теперь же есть еще один значимый повод порадовать наших клиентов, в первую очередь Центрального и Северо-западного федеральных округов: во II-м квартале ВОЛМА реализовала проект по поставке на ПП «ВОЛМА-Воскресенск» белого гипсового камня, что позволяет выпускать смеси с высокими потребительскими свойствами белого цвета.

За последние несколько месяцев ВОЛМА представила рынку серию уникальных высокотехнологичных новинок: суперэластичный плиточный клей для широкоформатных плит «ВОЛМА-Грандклей» С2 ТЕ S1; восемь видов затирок «ВОЛМА-Мультишов», усиленный ударопрочный гипсокартон «ВОЛМА-Сила», продуктовая линейка гидроизоляции «ВОЛМА-Контур». Анонсировали и в ближайшее время выводим в продажи уникальный продукт – цементный плиточный клей, идеальный для облицовки крупноформатной плиткой гипсовых оснований (гипсокартона, пазогребневых плит, поверхностей с гипсовой штукатуркой) - «ВОЛМА-Уникум». На стадии разработки еще несколько перспективных продуктов.

Конечно, для реализации планов по развитию необходимо развитие производственных мощностей. ВОЛМА активно участвует в национальных проектах «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», что, при поддержке государства, дает свои результаты в плане повышения производительности наших предприятий. Вместе с тем, наш приоритет в среднесрочном периоде - это увеличение производственных мощностей.

В конце прошлого года ВОЛМА приобрела и сейчас активно развивает гипсовый завод в Иркутской области: «ВОЛМА-Байкал» стал 8-м заводом Компании, чья задача – обеспечение качественными материалами рынки Сибири и Дальнего Востока.

Но на сегодня главной новостью является другой инвестиционный проект «ВОЛМЫ» - приобретение гипсового завода в Республике Казахстан.

Завод в республике Казахстан. Фото предоставлено компанией ООО «Волма-Маркетинг»

Обсуждение этого проекта началось в феврале 2023 года после того, как управляющую компанию «ВОЛМА» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошенбаев. Спустя несколько дней, представители «ВОЛМА» во главе с Председателем Совета директоров Компании Юрием Гончаровым и генеральным директором Владимиром Овчинцевым встретились с министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым, где представленная стратегия развития сотрудничества «ВОЛМА» с представителями строительного бизнеса Казахстана нашла одобрение и поддержку.

В итоге проведенной совместной работы, уже в третьем квартале 2023 года новый производственный актив в Республике Казахстан войдет в состав предприятий Компании «ВОЛМА».

Гипсовый карьер в республике Казахстан. Фото предоставлено компанией ООО «Волма-Маркетинг»

Это сравнительно молодое предприятие, запущенное в эксплуатацию в 2010 году. Производственная мощность линий – 120 тыс. тонн смесей и строительного гипса. В числе приобретений и месторождение гипса. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что содержание гипса в добываемом камне составляет около 94% - один из наилучших показателей качества данного сырья. И это далеко не последний проект Компании «ВОЛМА» в Республике Казахстан.

- Россия и Казахстан исторически связанные государства. И речь не столько о самой протяженной общей границе между нашими странами, сколько о богатом наследии добрососедских отношений. С экономической точки зрения потенциал российско-казахстанского сотрудничества невозможно переоценить. Интеграция возможна и в зоне взаимообмена технологиями производства и бизнеса, и в зоне человеческих ресурсов. Все это имеет целью повышение благосостояния наших клиентов, - подытожил Владимир Овчинцев. – Даже наш общий профессиональный праздник, День Строителя, в России и Казахстане отмечается в один день – второе воскресенье августа, которое наступает уже через 2 недели. От имени коллектива Компании «ВОЛМА» поздравляю всех, кто занят важнейшей работой – созиданием! Благополучия и новых созидательных проектов!

Реклама. ООО "ВОЛМА-Маркетинг" LjN8K442u