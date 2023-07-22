Жену автора хита «Рюмка водки на столе» нашли мертвой в Москве

Тело Елизаветы Крапивиной нашли утром в пятницу, 21 июля, под окнами 12-этажного дома на Бакунинской улице в центре Москвы Фото: социальные сети

Московские следователи разбираются в причинах гибели жены известного музыканта Евгений Григорьева (творческий псевдоним Жека) - автора знаменитого хита «Рюмка водки на столе».

Тело Елизаветы Крапивиной нашли утром в пятницу, 21 июля, под окнами 12-этажного дома на Бакунинской улице в центре Москвы. Как говорится в полицейском отчете: «с травмами, характерными для падения с высоты».

- Трагедия произошла в 10:20. Предварительная версия - самоубийство. Причины поступка женщины выясняются, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Елизавета Крапивина много лет работала концертным директором Григорьева - этот роман возник, когда сам певец был еще женат. (Первая жена Лариса родила от него двух сыновей - Глебу уже 30 лет, Всеволоду 15). В 2012 году Елизавета родила от возлюбленного дочь Машу, но официально пара оформила брак лишь в 2021-м. При этом в последнее время поклонники певца судачат о его увлечении певицей Екатериной Лазаревой, с которой Жека записал несколько дуэтов и выступает на концертах.

Песню «Рюмка водки на столе» Евгений Григорьев написал в родном городе Курган в 1995 году. Это был период, когда бывший рок-музыкант работал «челноком», мотаясь за ширпотребом в Екатеринбург и обратно. В начале 2000-х Григорьев все-таки решился отправиться покорять Москву. На одной из студий познакомился с Григорием Лепсом и предложил ему купить песню. Лепс тогда записывал очередной альбом, песня ему понравилась. Автор просил 500 долларов, у Лепса с собой было только 300. На том и порешили. После выпуска в 2002 году альбома «На струнах дождя» «Рюмка» стала всенародным хитом.

Сам Григорьев стал выпускать альбомы в жанре шансон, взял псевдоним Жека. «Рюмку водки» он как автор исполняет на своих концертах, но в другой аранжировке. Также Евгений Григорьев продолжает получать за популярную застольную авторские отчисления.