В Подмосковье будут строить деревянные 9-этажки: кто в них будет жить и сколько это будет стоить

Фото: Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России @ vkontakte

Несколько недель назад в интернетах навела шороху новость о том, что в России начинают серийно строить многоэтажные дома… из дерева. Об этом сообщила одна из крупнейших в стране компаний-застройщиц. Известно, что первые жилые комплексы, состоящие из деревянных домов высотой от 5 до 9 этажей, начнут возводить уже в 2024 году - в Подмосковье. А затем и в других регионах. Кстати, Минстрой и МЧС еще год назад, в июле 2022-го, объявляли о разработке плана по «широкому внедрению многоэтажного деревянного домостроения». В законодательную базу должны внести такие строения высотностью до 12 (!) этажей - как только пройдут все необходимые испытания.

Архитекторы уверяют, что за высотными домами из дерева будущее. И в России, и в целом по миру. Новый тренд, который якобы очень скоро захватит рынок.

Для обывателя словосочетания «деревянная многоэтажка» звучит максимально странно. Сколько простоит такое здание? Насколько безопасна его конструкция? А если пожар, в конце концов? Разбираемся с экспертами.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ КАРКАС

По поводу долговечности деревянных домов директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроительства Семен Гоглев приводит пример Европы:

- Подобные дома известны со средних веков - до сих пор кое-где сохранились исторические здания в стиле фахверк высотой в 5-7 этажей, которым по несколько сотен лет.

Классический фахверк, напомним, - каркас из деревянного бруса, пустоты между которым закладываются саманом - глиной, смешанной для крепости с соломой. Нынешние деревянные многоэтажки (см. «Конкретно») строят по похожим, но все же другим технологиям.

- Это какой и из чего каркас должен быть, чтобы удержать конструкцию в 9-12 этажей?

- В настоящий момент есть две основные технологии каркаса для таких домов, - объясняет Гоглев. - Наиболее популярная - перекрестно клеенные панели (CLT).

По принципам производства это гибрид фанеры и клееного бруса. Только между собой под давлением склеивают не тонкие листы шпона, а целые высушенные доски. Толщина такой стены может достигать до 35 сантиметров. Между собой панели скрепляются металлом.

- Второй тип каркаса для деревянных многоэтажек - аналогично клееные балки. Они используются в качества колонн и перекрытий.

По словам эксперта, по устойчивости здания эти материалы не уступают железобетону, но в 3 раза легче.

- Это экономит деньги при логистике и сборке. То есть, там, где раньше нужно было три поездки на грузовике, теперь требуется только одна. И еще один важный фактор. Для Подмосковья это, может, и неважно, но эксперты отмечают, что при землетрясении сила амплитуды у деревянного здания меньше, чем у железобетона. Решающее значение в разрушении зданий после подземных толчков имеет именно амплитуда.

ПРОВЕРКА ОГНЕМ

Первый пилотный мини-ЖК был построен в 2022 году в Торжке - два четырехэтажных дома из CLT для сотрудников компании, которая производит этим самые панели.

- Современные технологии позволяют строить деревянные дома высотой до 100 метров - то есть около 30 этажей. Но в России есть нормативные ограничения, - рассказывает «КП» вице-президент компании «Сегежа», руководитель департамента домостроения Маргарита Ли. - 4-этажные дома можно строить совершенно спокойно, а здания повыше есть преодолимые пожарные ограничения.

Вот с этого места, как говорится, поподробнее. Приходилось видеть, как в мгновение ока разгораются бетонные здания, отделанные снаружи каким-нибудь алюкобондом (окрашенные алюминиевые плиты для фасадов, - Авт.). А что будет если пожар начнется в здании, которое полностью сделано из дерева?!

Специалисты утверждают, что деревянный дом из очень плотных клееных панелей и клееных балок горит намного дольше.

- Это же не высушенные доски или вагонка. Большой объем дерева очень сложно быстро нагреть. От огня на поверхности образуется черная «корка», которая не пропускает дальше температуру, - говорит Семен Гоглев. - Горит очень долго.

- В таким случае, бетону огонь вообще не принесет никакого вреда.

- Проблема в другом. Во время пожара внутри железобетона начинает плавиться арматура. Так же плавятся и металлические балки. Это и приводит к обрушению конструкций.

Кстати, анонсированные застройщиками на 2024 год деревянные девятиэтажки де-юре сейчас под запретом. Ключевой вопрос для нормативной базы - как раз противопожарная безопасность. Огневые испытания сейчас проводятся на специальном полигоне под Оренбургом.

- До этого в течение года проходили лабораторные испытания - в специальной печи выстраивался трехэтажный фасад, который обжигался огнем и исследовался. А теперь перешли к натурным испытаниям, полевым, - говорит Маргарита Ли.

На полигоне строятся дома с разными вариантами отделки. «Жечь» их будут и изнутри, и снаружи.

- Специалисты должны зафиксировать, как проходит пожар, как распространяется огонь, как долго длится. Для России это беспрецедентные испытания такого уровня.

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ

Прекрасные теоретики рассуждают, что деревянные дома, в том числе многоэтажки, - это экологично, новый уровень комфорта, близости к природе и так далее. Но для большинства, для потенциальных жителей этих красивых и современных многоэтажек, согласитесь, главный вопрос - насколько это доступно по цене?

- Деревянные дома до 9-12 этажей - это будет ближе к бизнес-сегменту? Или эконому?

- Смотря в каком регионе, - говорит Маргарита Ли. - Где-то цена в 100 тысяч рублей за квадратный метр считается классом премиум, а где-то экономом. С одной стороны, дерево всегда будет дороже других традиционных материалов. С другой, например, по нашим расчетам в Москве и Подмосковье мы можем выйти на стоимость в 105 тысяч рублей за «квадрат» - это жилье комфорт-класса под ключ.

Эксперт считает, что деревянные многоэтажные дома в большей степени станут новым решением для застройки городов в северных регионах России.

- Потому что там они будут дешевле бетонных. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе с учетом всей логистики, стоимости доставки материалов и трудозатрат на стройку квадратный метр в бетонном доме стоит от 189 тысяч рублей. Прибавьте к этому ограниченное время в течение года, когда вообще можно строить дома из бетона. А деревянные здания реально собирать на месте в любой сезон.

Семен Гоглев считает, что если деревянные многоэтажки выйдут в серию, со временем это может стать и «экономом»:

- Все зависит от масштабов. В перспективе таки дома точно будут не дороже домов, построенных по другим технологиям последних ста лет. Плюс тут нужно будет учитывать, что энергия рано или поздно будет дорожать и в России. Дерево - стройматериал, менее затратный по энергии при обработке, а деревянный дом лучше сохраняет энергию, чем бетонный или кирпичный. В мире 70% энергоэффективных домов сделаны именно из дерева.

А КАК У НИХ

Самые высокие здания из клеенных панелей

- 85,5 метров. На данный момент самым высоким деревянным строением мира считается 18-этажный жилой дом в норвежском городе Брумунддал. Его возвели в 2019 году из тех самых панелей CLT. Высотка полностью построена из дерева, но на верхних этажах имеются бетонные перекрытия - для устойчивости крытого бассейна, который расположен на крыше.

- 84 метра. Чуть ниже - жилое/офисное здание в Вене, которое завершили в том же 2019-м. Правда, оно состоит из дерева лишь на 75%. Изначально был построен «колодец» из железобетона, в котором размещены лифты, лестницы, инженерные коммуникации. Вокруг всего этого возвели каркас и несущие стены из клееных панелей.

- 53 метра. До этих двух великанов самым высоким деревянным строением мира считалось студенческое общежитие, построенное в канадском Ванкувере в 2017 году.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

«Россия огромная. Земли много. Зачем нужны «муравейники»?»

- Деревянные многоэтажные дома строятся для демонстрации технологий, - объясняет директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроительства Семен Гоглев. - Норвегия, Канада, Австрия- это прорывные проекты с новыми конструкционными решениями, которые можно применять в строительстве среднеэтажных домов. Лично я категорически против многоэтажных домов как таковых, в том числе и деревянных. Особенно у нас. Россия - огромная страна, земли много. Так зачем строить огромные «муравейники», если человеку намного комфортней жить в зданиях средней этажности - 3-4 этажа?

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Почему снесли «небоскреб» в Архангельске

В начале-середине 2000-х одной из достопримечательностей северного Архангельска внезапно стал деревянный «небоскреб». 13-этажка (38 метров) стояла в частном секторе исторического района Соломбала - в конце 17 века здесь царь Петр свои военные корабли начинал строить. На некоторых картах это место до сих пор помечено: Дом Сутягина. Местный бизнесмен Николай Сутягин изначально строил на личном участке «обычный» особняк в 3-4 этажа. Но затем увлекся, начал надстраивать верхние этажи. Столичным журналистам объяснял: «Хочу, чтоб из моей спальни Белое море было видно!» (А до него от этой точки более 30 км, - Авт.). Говорят, в окнах 13 этажа в хорошую погоду полоска моря действительно появлялась.

К слову, визуально домик выглядел максимально странно. Ничего общего с северным русским зодчеством - нагромождение надстроек и готическая башня как вишенка на торте.

Но в 2008 году суд постановил «домик» разобрать до высоты исходных этажей, посчитав все, что выше самостроем. Слухи ходили, что истинная причина судебного решения - сомнительная противопожарная безопасность. Мол, деревянная «каланча» - не дай бог что - загорится как свечка, а от нее заполыхает весь частный сектор.

- На самом деле это был личный конфликт, - объясняет Семен Гоглев. - Владелец терема-небоскреба - это такой их местный архангельский «Пригожин». Амбициозный и нахрапистый. Строение разобрали не из-за пожарной безопасности, а из-за безопасности как таковой. Деревянную 13-этажку построили просто по воле заказчика, без расчетов устойчивости и крепости. То есть в какой-то момент фрагменты этого терема могли начать отваливаться и просто падать на людей - «небоскреб»-то стоял в окружении других жилых домов.

Интересно, что в 2012 году оставшиеся четыре этажа сгорели. Дом Сутягина сохранился только на фото.