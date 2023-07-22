Мужчина с автоматом захватил заложников в элитном поселке, где жил миллиардер Доронин

Спецназ СОБР Росгвардии Московской области готовится штурмовать один из домов Фото: ТАСС

В элитном коттеджном поселке «Шервуд» спецназ СОБР Росгвардии Московской области готовится штурмовать один из домов. По предварительной информации, внутри находится мужчина, вооруженный автоматом.

- Утром в субботу, 22 июля, местный ЧОП получил сигнал о незаконном проникновении в особняк - кто-то взломал дверь, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - На место прибыли охранник и местный участковый. Вошли в дом и увидели неизвестного, вооруженного автоматом.

Угрожая оружием, мужчина приказал одному из сотрудников ЧОП и полицейскому войти в комнату, которую запер снаружи. «Заложникам» удалось выбраться из дома через окно и покинуть участок. На место вызвали спецназ.

- По предварительной версии, неизвестный проник в дом с целью ограбления. Сейчас он находится внутри. Сдаваться пока отказывается. Росгвардейцы готовятся к штурму, - уточнил источник.

Стоит отметить, что коттеджный поселок «Шервуд» на Новорижском шоссе знаменит одним из своих жителей - здесь находится особняк миллиардера, совладельца компании «Капитал Груп» Владислава Доронина. Он также известен своим романом с мировой топ-моделью Наоми Кэмпбелл, для которой в 2012 году был построен на Рублевке огромный футуристический дом в виде космического корабля.

В «Шервуде», который окружен лесом, менее ста участков. Часть из них еще находится в продаже - по цене около 100 млн рублей. Готовые дома, которые предлагаются на риелторских сайтах, оцениваются от 180 до 300 млн рублей.