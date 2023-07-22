Обстановка около ТЦ «Времена года». Фото: Александр Щербак/ТАСС

Десятки посетителей пострадали после прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. По информации KP.RU около 14:30 горячая вода хлынула с потолка в помещения нижних этажей.

Прорыв трубы с горячей водой 22 июля 2023

- Этот стояк обслуживает фудкорты торгового центра, - сообщил KP.RU источник в экстренных службах. - На данный момент госпитализированы четыре человека. Людям обварило кипятком ноги. У торгового центра сейчас несколько десятков карет скорой помощи. Многим пострадавшим не так сильно врачи оказывают помощь на месте.

В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Фото: Прокуратура Москвы

Один человек погиб и девять пострадали, сообщает ТАСС. Позже стало известно, что число погибших выросло до четырех.

- Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года», - сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди пострадавших - и посетители, и сотрудники арендаторов ТЦ, в том числе работающие на том самом фудкорте.

Трубы с горячей водой уже удалось перекрыть. Также часть здания обесточили - чтобы избежать более серьезных аварий.

Известно, что в помещении, где установлены холодильные камеры, забаррикодировался один из местных работников. К нему сейчас пытаются пробиться спасатели. Все это осложняется тем, что пол коридоров по-прежнему затоплен кипятком.

- Неглубоко, 10-15 сантиметров, но пройти по горячей воде простой так невозможно, - уточнил наш собеседник. - В ближайшее время воду начнут откачивать.

При этом в справочной ТЦ оператор сообщил: «Наш торговый центр работает в штатном режиме».