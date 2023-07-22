Эвакуацию объявили через полчаса после прорыва трубы Фото: REUTERS

В Москве в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте произошла авария – пробило трубу с кипятком. В результате ЧП погибли четыре человека: предварительно, все они сотрудники магазина «Глобус». Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь.

Авария в ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля 2023

«Кто не смог бежать по горячей воде — оставались внутри. Люди забирались на мебель, чтобы ждать спасателей», - пишет «Лента.ру».

Авария в ТЦ "Времена года" в Москве произошла 22 июля 2023 года. Фото: прокуратура Москвы

Во время прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ сотрудники не сразу осознали, в какой опасной ситуации оказались. Погибла одна женщина — она заживо сварилась в кипятке. Затем число жертв увеличилось до четырёх. Гибель людей подтвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования их семьям.

Видео последствий аварии в ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля 2023

Сотрудники столичного ТЦ узнали об аварии из новостей — эвакуацию объявили через полчаса после прорыва трубы.

Сотрудники столичного ТЦ узнали об аварии из новостей. Фото: прокуратура Москвы

«Не было никак сигнализации. Не было никакого звука. Не было никакой огласки. Все были спокойные – до момента пока не прошло минут 30…Я пошла смотреть, что происходит. Начала смотреть по направлению эскалатора вниз – там поднимался огромный пар, горячий», — добавила она.

Причиной крупной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. Фото: прокуратура Москвы

По данным ТАСС, сигнализации об эвакуации в столичном ТЦ «Времена года» действительно не было. Люди узнавали о происшествия из новостей.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль. Фото: прокуратура Москвы

Следственный комитете возбудил уголовное дело по факту гибели людей в торговом центре на западе столицы. «В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавил в ведомстве.