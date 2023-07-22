Кидал коктейли Молотова и палил больше пяти часов: Как шел штурм особняка в Подмосковье 22 июля 2023

Перестрелка продолжалась больше пяти часов. Фото: пресс-служба Росгвардии

В элитном коттеджном поселке «Шервуд» на 26 километре Новорижского шоссе ликвидирован стрелок, захвативший чужой особняк за 1,2 млрд рублей.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, мужчина в камуфляже, вооруженный автоматом Калашникова, забрался на территорию трехэтажного дворца через забор, придя со стороны леса. Когда он зашел в дом, сработала сигнализация. На место приехали охранник ЧОП, работающий в поселке, и участковый. Угрожая автоматом, неизвестный завел их в дом и закрыл а одной из комнат - мужчинам удалось покинуть дом через окно и вызвать подкрепление.

В «Шервуд» приехал спецназ Росгвардии. Начались переговоры, но мужчина отказался сдаваться и открыл стрельбу по силовикам. Также метнул в сторону правоохранителей несколько коктейлей Молотова. Одна из бутылок разбилась прямо в особняке, начался пожар.

Перестрелка продолжалась больше пяти часов.

- Стрелок ликвидирован. Никто из силовиков не пострадал, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Вячеславу Черненко 35 лет, он прописан в Красноярске. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

Личность загадочного стрелка уже установлена. 35-летний Вячеслав Черненко родом из Красноярска, в Москву приехал недавно. Во время переговоров заявил, что дом выбрал, изучая объявления о продаже в интернете. По нашим данным, в особняке площадью более 2000 квадратных метров уже больше года никто не живет, владельцы за границей, объект продается через элитные агентства недвижимости по цене в 1,2 млрд рублей.

За дом просят более 1 млрд рублей. Фото: OXE CAPITAL

Откуда мужчина взял оружие, пока непонятно.

«Возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - На месте работают следователи и криминалисты».