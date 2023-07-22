«Буду здесь жить»: О чем сказал на переговорах стрелок, захвативший в Подмосковье особняк за 1,2 млрд рублей

Особняк пришлось брать штурмом. Фото: пресс-служба Росгвардии

Максимально странная история в подмосковной Истре. Этим утром в одном из особняков элитного коттеджного поселка «Шервуд» (26 км Новой Риги) сработала сигнализация. На полицейском «бобике» к дому оперативно подъехали участковый и сотрудник местной охраны. У ворот их внезапно встретил человек в камуфляже. Балаклава. Бронежилет. И автомат Калашникова. Угрожая оружием, он завел полицейского и ЧОПовца в дом, закрыл в комнате на первом этаже - оттуда им через какое-то время и удалось сбежать, открыв окно. Вызвали подкрепление. Начались переговоры.

Трехэтажный дворец в классическом стиле, с колоннами и ажурной лепниной, уже больше года стоит пустым. Владельцы находятся за границей.

- Во время беседы с мужчиной возникали вопросы о его адекватности, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Например, заявил, что перелез через забор со стороны леса, а дом выбрал по объявлению.

За дом просят более 1 млрд рублей. Фото: OXE CAPITAL

Особняк уже несколько месяцев как выставлен на продажу. Огромный дом на 2150 квадратных метров с пятью спальнями и 200 сотками земли оценивается в 1,2 млрд рублей.

- Человек в камуфляже сказал, что будет жить в этом доме, потому что он пустой. Мол, теперь этот дом его.

Сдаваться мужчина отказался. Открыл стрельбу по сотрудникам СОБР «Булат» Росгвардии Московской области, метнул несколько самодельных бутылок с зажигательной смесью.

Было принято решение штурмовать особняк. Во время штурма стрелок был ликвидирован.

Сдаваться мужчина отказался. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

«В целях безопасности личного состава в ходе штурма спецназ действовал максимально осторожно, метр за метром обследуя домовладение, площадь которого порядка 2 тысяч квадратных метров. Кроме того, для поиска росгвардейцы задействовали квадрокоптеры. В результате слаженных и профессиональных действий СОБР и сотрудников полиции потерь среди личного состава не допущено», - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

В доме был найден целый арсенал, который мужчина принес с собой в большой сумке. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

По данным KP.RU в доме был найден целый арсенал, который мужчина принес с собой в большой сумке: три автомата и большое количество патронов к ним, полдюжины гранат, несколько «коктейлей Молотова».

Вячеславу Черненко 35 лет, он прописан в Красноярске. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

Личность стрелка уже установлена. 35-летний Вячеслав Черненко родом из Красноярска. Откуда он взял столько оружия, пока неясно. Состоял ли он на учете у психиатра - уточняется.

Последствия захвата дома в элитном коттеджном поселке «Шервуд». Фото: Телеграм Александра Хинштейна

Сейчас здание обследуют саперы. После этого в него могут войти следователи и криминалисты.