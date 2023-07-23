Почему четыре человека сварились заживо в кипятке в ТЦ "Времена года": Две версии трагедии

В фешенебельном ТЦ «Времена года» у метро «Славянский бульвар» от ожогов погибли четыре человека. Фото: Юрий Кочетков/ТАСС

В субботу вечером, 22 июля, по Кутузовскому проспекту неслись машины с мигалками. Только не те, что затем сворачивают в сторону Рублевского шоссе. Очевидцы наблюдали десятки скорых, полицию, спасателей и следователей. В фешенебельном ТЦ «Времена года» у метро «Славянский бульвар» от ожогов погибли четыре человека.

1. Что это за магазин

Его построили 15 лет назад. В «сытые» годы тут было порядка 150 бутиков — бренды высокой моды. Ныне число отделов поубавилось. Но ТЦ старается держать марку, обещая «людям с изысканным вкусом эксклюзивный шоппинг». В сайтах с отзывами встречаются гневные отклики несостоявшихся посетителей: «охрана не пустила, потому что не прошел дресс-код».

За последние десять лет комплекс несколько раз переходил из рук в руки. Сначала им владели бизнес-фонды из Канады и Австрии. Потом продали компании RPHF, которая скупала премиальные объекты в Барвихе и Москве. Ныне же принадлежит холдингу RD Group, который возглавляет уроженец Армении Гагик Адибекян. Магазином управляет его дочь Лилит.

— Торговый центр продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам, — без подробностей прокомментировала топ-менеджер ЧП.

2. Как начался хаос

Место ЧП — минус первый этаж. Там расположен премиальный продуктовый «Глобус Гурмэ». Уровень воды поднялся на 20 см над уровнем пола.

— Я в холодном цеху работаю, — рассказал корреспонденту kp.ru на месте аварии мигрант из Средней Азии в форменной одежде сотрудника. — Иду по цеху и вдруг мне навстречу поток воды. С паром. Повезло, что я быстро среагировал — кинулся к лестнице. Кипяток меня уже в конце «догнал». Мужики-то все убежали. А вот женщины... Кто не успел, там и остался.

За последние десять лет комплекс несколько раз переходил из рук в руки. Фото: Юрий Кочетков/ТАСС

Прорвало трубу с горячей водой в служебных помещениях: тут располагался узел водоснабжения — комната с водопроводными трубами. Все случилось именно в «скрытой» от покупателей части: до торговой зоны супермаркета доходила уже остывшая вода и пар из подсобок, поэтому тут жертв удалось избежать.

— Кто понимал, что не успевает убежать, лез на столы и стулья. Идти было невозможно — от кипятка у людей ноги сразу волдырями покрывались. Сидишь на столе и молишься богу, чтоб тебя спасли. Дышать из-за пара было очень сложно, как в бане. И так часа полтора, — делятся сотрудники магазина.

3. Почему вовремя не вывели людей

Продавцы и гости бутиков, что расположены на верхних этажах, первые полчаса не знали о ЧП. Пока не увидели сообщения в новостях. Повыглядывали из отделов, а с эскалаторов, которые ведут в продуктовый, поднимается пар.

По словам работников магазина, в самом начале, когда не были понятны масштабы утечки, уборщиц руководители пытались насильно загнать вниз — вычерпывать воду ведрами. Сигнал тревоги так и не сработал — не потому, что не было такой системы. Ее просто не включили. Всех покупателей охрана попросила проследовать к выходу.

На момент ЧП в помещениях «Глобус-Гурмэ» была смена из почти 70 человек. Четверо погибших — все приезжие из стран СНГ. Они буквально сварились заживо в кипятке: умерли от крайне сильных ожогов и болевого шока. Еще девять сотрудников увезли в больницы с ожогами разной степени.

4. Кто будет отвечать и что им грозит

В МОЭК (компания, которая занимается горячим водоснабжением в столице) от труб в комплексе открестились.

Следователи возбудили дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух или более лиц. Фото: Юрий Кочетков/ТАСС

— Тепловое оборудование и сети принадлежат торговому центру, — сообщили в пресс-службе компании.

Следователи возбудили дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Виновников могут приговорить к принудительным работам или отправить в колонию на срок до десяти лет. По этой статье чаще всего проходят сотрудники, которые отвечают непосредственно за безопасность на объекте и состояние коммуникаций.

На допрос в СК вызвали руководство центра, изъяли всю техническую документацию.

Впрочем, причиной трагедии кроме варианта «недоглядели», могут быть и другие:

— Пока нет официальных результатов расследования, сохраняется существенная вероятность того, что труба или соединительные элементы были со скрытым браком, — рассказали kp.ru в «Российском Совете Торговых Центров».

Муфта на трубе была приварена к основной части. Фото: Прокуратура Москвы

Другая версия — некачественная сварка. На фотографии с места ЧП, которые публиковала прокуратура Москвы, видно: муфта на трубе была приварена к основной части. Эту «крышку» оторвало идеально ровно — по сварному шву. Но неизвестно, делали ли его на заводе или при строительстве магазина.

5. Ждут ли остальные ТЦ проверки

Официально городские власти или экстренные службы о ревизиях не заявляли.

— Представители МЧС следят за противопожарной безопасностью. Стройнадзор ведет объекты только на этапе строительства, Роспотребнадзор — права потребителей, чтобы просрочку не продавали. Кому проверять? Предположим, прокуратура решит узнать, как в ТРК обстоит дело с обслуживание водопроводных сетей. Но ведь прокуроры — это юристы в погонах. Главный инженер здания им документы покажет, что все обслуживание выполнено по графику. А по внешнему виду труб прокурор вряд ли поймет, исправны ли они. Да и едва ли кто-то кроме представительный технической экспертизы может об этом судить. Поэтому в этом случае надежда только на то, что ЧП станет для бизнеса сигналом действительно озаботиться вопросом, все ли в порядке на объекте, — объяснил юрист Андрей Куликов.