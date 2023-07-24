В Битцевском лесу заговорили деревья: Они застали динозавров

Наш корреспондент проверяет, не слукавила ли ель, рассказывая о метровом обхвате ствола. Фото: Александра БУДАЕВА

- Я видел тысячи безмятежных рассветов и закатов. Я сильный и стойкий, ветер лишь путается в моих ветвях. Я - дуб. Свалить меня под силу только времени. И молнии, - в этот момент над головой символично раздается гулкий раскат грома. Так начинается моя экскурсия по Битцевскому лесу.

У "Лесной сказик" находится первое говорящее дерево. Фото: Александра БУДАЕВА

В ЧЕМ СУТЬ

Проект «Деревья не молчат» запустил экоцентр «Лесная сказка» Мосприроды. До 30 октября все желающие могут посетить экскурсию, где гидами выступают… деревья.

- Идею мы придумали еще в прошлом году и постепенно докручивали ее, - рассказала «КП» начальник эколого-просветительского центра «Лесная сказка» Мосприроды Юлия Нефедова. - Сначала мы подумали: было бы здорово, если бы деревья могли сами рассказать о себе. Потом задумались: а как показать нашим посетителям и период цветения, и плоды одновременно?

Так и получилось, что аудиоэкскурсии сопутствует еще и видеоряд, который иллюстрирует все, о чем вещает голос. Кстати, о голосах. Деревья озвучивали учителя школы № 1561, многие из них так или иначе связаны с театральной студией «Юпитер», которая работает при школе. Поэтому к озвучке они подошли профессионально и с душой.

- Получилось очень интересно: я отправила аудиосообщение представителю «Лесной сказки» по рабочему вопросу, который вообще никак не был связан с этим проектом. А она мне в ответ пишет: «Вы мне напоминаете Ель». Так и родилась эта идея, а я озвучивала Ель. Узнала об этом дереве много интересного. Но рассказывать я вам не буду: езжайте, послушайте сами, - заинтриговала учитель начальных классов школы № 1561 Светлана Веселкина.

QR-код на деревьях дает доступ к аудио и видеофайлу Фото: Александра БУДАЕВА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Аудиоэкскурсия «Деревья не молчат» стартует от экоцентра «Лесная сказка». Не верьте навигаторам в телефоне! От остановки «Зона отдыха Битца» идите по главной дороге и ищите глазами указатель «Лесная сказка», так доберетесь до точки в два раза быстрее, чем я.

Далее есть два варианта: по QR-коду перейти на виртуальную карту с указанными на ней «говорящими» деревьями, либо взять с собой бумажную карту. Я решила воспользоваться обоими вариантами и не прогадала: интернет-картинка не отображала геолокацию и вообще в какой-то момент закрылась сама собой, оставив меня посреди леса с бумажной картой в руках. Более того, в интернете не отображаются тропинки, по которым нужно петлять в поисках заветных точек, так что заранее настройтесь на то, что нужно будет ориентироваться на местности и считать дорожки. Это оказалось несложно и захватывающе.

Наведите камеру на QR-код - и дерево заговорит... Фото: Александра БУДАЕВА

- А что это вы делаете? - подходит ко мне случайный прохожий, когда я останавливаюсь возле очередного «рассказчика». Объясняю про аудиоэкскурсию и ее механизм: идете по точкам, находите дерево, на котором висит QR-код, считываете его, переходите по ссылке, запускаете файл. Далее начинается видеоролик, который рассказывает и показывает самые интересные факты о деревьях: например, дуб, оказывается, притягивает к себе молнии, потому что корнями частенько достает до грунтовых вод, поэтому и служит громоотводом. И именно поэтому рядом с ним опасно находиться в грозу.

- Приду с внуками в выходные. Заодно и погуляем. Лишь бы погода не подкачала, - говорит прохожий, с неприязнью поглядывая на небо, затянутое тучами.

О ЧЕМ НЕ МОЛЧАТ ДЕРЕВЬЯ

Я стою под сосной. Загадочно шевелятся иголки. Меня окутывает полумрак.

- Мой род - один из самых древних, - доверительно вещает женский голос из моего телефона. - Мы застали еще динозавров! Самое древнее в мире дерево, известное ученым, существующее до сих пор, - тоже сосна.

Возраст сосны можно посчитать по v-образным побегам Фото: Александра БУДАЕВА

Удивляюсь и иду дальше. На бумажной карте с моей тропинки на параллельную есть проход, которого я в полумраке не вижу. На свой страх и риск иду между деревьями, утопая ногами во влажной хвое, потом натыкаюсь взглядом на асфальтированную дорожку. Да-да, не повторяйте моих ошибок: маршрут экскурсии построен так, что сворачивать с удобных тропинок не придется.

Осина по-другому называется Тополь дрожащий Фото: Александра БУДАЕВА

Ель сообщает мне, что обхват ствола у нее часто превышает метр. Клен рассказывает, что кудрявым его называют из-за особых волокон древесины, которые создают своеобразную рябь, если распилить его на доски. Ольха удивляет фотографией ярко-оранжевого сруба (такой цвет получается из-за окисления, он постепенно пропадает, когда срез подсыхает). А тополь жалуется на Брэма Стокера: мол, из-за него все только про осиновые колы и вампиров говорят, а вообще-то на Руси осина считалась деревом-оберегом.

- А нас, березы, называют пионерами, потому что мы первыми захватываем любой свободный клочок земли. Под нашей тенью растут елочки, и на смену березовой роще постепенно приходит сосновый лес. В биологии такой процесс смены одних биоценозов другими называется сукцессией, - говорит береза. Мозг «спотыкается» о незнакомые слова, пальцы сами собой набирают их в поисковике, и магия таинственного говорящего леса рассеивается.

Береза расскажет о себе много интересного Фото: Александра БУДАЕВА

Впрочем, если вы не боитесь трудностей и готовы узнать, из какого дерева Карл Фаберже сделал прекрасное пасхальное яйцо, сколько елки нужно, чтобы сделать 50 листов бумаги, и кленового сока - для литра кленового сиропа, милости просим. Получите удовольствие не только от экскурсии, но и от прогулки по Битцевскому лесу - второму по величине парку Москвы (уступает только парку «Лосиный Остров»). В этом году в проекте «говорят» семь деревьев, но, по словам Юлии Нефедовой, в следующем сезоне их будет больше. Так что нас ждет еще немало интересного.