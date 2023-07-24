Ковдорский ГОК применит новые технологии пылеподавления

В 2024 году на закупку реагентов для пылеподавления ГОК планирует направить 35 млн рублей. Фото: Юрий Шамин

Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), который входит в состав компании ЕвроХим, приступает к испытаниям новой технологии пылеподавления в карьере рудника «Железный» при производстве горных работ и транспортировке руды большегрузными карьерными самосвалами.

По новой технологии дороги карьера будут обрабатываться не обычной водой, а специальным реагентом. В его состав входят минеральные соли, полимеры и активные вещества, по своему химическому составу схожие с мыльным раствором. Реагент плотно связывает частицы пыли, не давая им подниматься с ветром и при движении техники. Реагент держит пыль до 8 часов, это в несколько раз дольше, чем при традиционном поливе дорог водой.

Для изучения нового метода пылеподавления выбраны предложения десяти компаний, которые производят дорожные реагенты. Наиболее оптимальный для условий открытых горных работ состав будет определен после проведения лабораторных испытаний, которые выявят его влияние на технологический процесс обогащения. Следующим этапом станут опытно-промышленные испытания для изучения эффективности реагента с учетом климатических особенностей и состава грунта, условий для приготовления рабочего раствора, определения расхода реагента, периодичности и эффективности обработки дорог.

«Поставляемый реагент для пылеподавления должен хорошо растворяться в воде, - поясняет начальник отдела охраны окружающей среды ГОКа Юлия Верюжская. – Крайне важно время подготовки реагента к нанесению, длительность эффекта пылеподавления после обработки дорог и ее периодичность. Необходимо изучить влияние реагента для пылеподавления на технологический процесс обогащения магнетитовых, апатитовых и апатит-штаффелитовых руд».

Планируемая общая площадь для обработки составляет 130 га. На закупку реагентов для пылеподавления в 2024 году ГОК планирует направить 35 млн руб.