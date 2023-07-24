Новшества для водителей в Москве: Синяя разметка для платной парковки и дополнительные выделенки

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Для автомобилистов и пешеходов в разных районах города ускоряют привычные маршруты и запускают новые. В ближайшее время на некоторых участках появятся дополнительная разметка и выделенные полосы. В столичной мэрии рассказали, что и где изменится.

СТОП, МАШИНА!

Ещё на 84 улицах (см. список) в пяти округах столицы нарисуют прерывистую разметку синего цвета для зоны платной парковки. Напомним, ее уже нанесли по 30 адресам на востоке и в центре города после появления с 1 марта нового цвета для разметки в дорожных правилах. Такие «знаки» на асфальте помогают водителям не запутаться в поисках свободного места, даже если знак парковки находится в стороне.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

В некоторых районах города с 29 июля откроют еще пять новых выделенных полос. Благодаря этому пассажиры общественного транспорта смогут сэкономить в пути до 14 минут в час пик. Быстрее станут ездить 38 автобусных линий. Выделенки запустят по таким улицам:

- ул. Капотня - по ней курсируют городские маршруты С9 и С795, № 112, 112 э, 54, 655, 655 к и областные маршруты № 305, 556 к и 1063. Жителям Капотня станет проще добираться до станций метро «Марьино», «Братиславская» и «Кузьминки»;

- пр-т Андропова в сторону центра - здесь ездят маршруты М19, Е80, Н13, С806, С820, С951 и № 899. Пассажиры быстрее попадут к станции метро «Коломенская», МЦК и в центр города;

- Хорошевский мост и ул. Таманская (по направлению из центра) - выделенка пройдёт до 1-й линии Хорошевского Серебряного Бора. В итоге ускорятся городские маршруты М³,М³а, Т21, Т59, Т65, Т86 и № 390. Жителям удобнее станет доезжать до Серебряного Бора;

- ул. Ярцевская - выделенка поедет от Партизанской до Молодогвардейской улицы. Быстрее будут курсировать городские маршруты № 300, 554, 732, 794, 825 и областные маршруты № 418, 594, 597, 597 м;

- ул. Свободы от Алешкинского проезда до Планерной улицы (в сторону области) - ускорятся городские маршруты № 199, 212 и областные маршруты № 472, 873 и 1873. Жители городского округа Химки и района Куркино смогут быстрее доехать домой от станции метро «Сходненская».

СКОРОСТЬ СНИЖАЕТСЯ

На участке Ленинградского шоссе в районе Сокол водители теперь жмут на тормоза. С 23 июля по отрезку Ленинградки от моста Победы до Ленинградского проспекта в оба направления вместо прежних 80 километров в час разрешается ездить с меньшей скоростью - 60 километров в час. Раньше на этом маршруте с несколькими съездами и перепадами скорости часто происходили аварии из-за непропуска машин или резких маневров при перестроении. Теперь движение станет плавным и более безопасным.

ПРОБКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Около станции метро «Краснопресненская» поменяли дорожную разметку, чтобы избавиться от заторов. Вот что изменилось:

- на Садовом кольце около Кудринской площади вместо пяти полос стало шесть;

- на Баррикадной улице рядом с «Краснопресненской» появился дополнительный ряд для машин. Водители получили две полосы для движения;

- при съезде с Садового кольца на Баррикадную улицу выделенную полосу разместили слева. Теперь машинам и автобусам не нужно по несколько раз перестраиваться. Благодаря этому заторов становится меньше.

ПРАВО НА ВЕЛО

На 25 улицах добавились временные полосы для велосипедистов. Благодаря новшеству соединились некоторые действующие веломаршруты. Кроме того, удобнее стало проезжать на велике сложные перекрестки дорог.

Велополосы запустили в шести округах:

- в Центральном - в Устьинском проезде, на улице Большой Бронной, Суворовской площади, на улицах Фадеева, Петровке, Новолесной, Селезневской и в Газетном переулке;

- в Северо-Восточном - в Савеловском проезде, на улицах Стрелецкой, Римского-Корсакова, Мусоргского и в Юрловском проезде;

- в Юго-Западном - на улицах Большой Черемушкинской, Винокурова, Шверника, Гримау и Кржижановского;

- в Западном - на улицах Крылатской и Светланова;

- в Юго-Восточном - на улицах Краснодарской, Верхние Поля и Нижние Поля, а также на дублере Люблинской улицы;

- в Южном - на Загородном шоссе.

СПИСОК БУДУЩИХ МЕСТ С СИНЕЙ РАЗМЕТКОЙ ЗОНЫ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ:

Центральный округ

Ананьевский пер.

Аптекарский пер.

Ащеулов пер.

1-й Басманный пер.

Басманный пер.

Болотная пл.

Бригадирский пер.

ул. Бурденко

Гарднеровский пер.

Б. и М. Головин пер.

Даев пер.

Б. Демидовский пер.

Денисовский пер.

ул. Доброслободская

Елоховский пр-д

Колокольников пер.

Комиссариатский пер.

ул. Конюшковская

Космодамианская наб.

Костянский пер.

ул. Красная Пресня

ул. Крутицкая

1-й и 4-й Крутицкий пер.

Лефортовский пер.

Луков пер.

Новокирочный пер.

ул. Новорязанская (от Ольховской ул. до Спартаковской ул. и от Рязанского пр-да до Ольховской ул.)

ул. Новосущевская

ул. Ольховская

Панкратьевский пер.

Печатников пер.

Последний пер.

Просвирин пер.

Пушкарев пер.

Раушская наб.

Рыбников пер.

Рязанский пер.

Садовническая наб.

ул. Садовническая

Садовнический пер.

Селиверстов пер.

Б. Сергиевский пер.

Сретенский туп.

Старомонетный пер.

Б. и М. Сухаревский пер.

ул. Трубная

Уланский пер.

Б. Устьинский мост со съездами

Фалеевский пер.

пер. Чернышевского

Северный округ

ул. Бутырская

Северо-Восточный округ

ул. Добролюбова

Звездный б-р

Восточный округ

ул. Барболина

Богородское ш.

ул. Жебрунова

пл. Журавлева

Измайловский б-р

ул. Маленковская

ул. Матросская Тишина

Песочный пер.

1-й, 2-й и 4-й Полевой пер.

ул. М. Семеновская

ул. Семеновский Вал

Сиреневый б-р

ул. 1-я и 5-я Сокольническая

ул. Сокольническая Слободка

ул. Сокольнический Вал

Сокольнический пер.

ул. Старослободская

ул. Электрозаводская

Заводской пр-д

Проезд от Ивантеевской ул. до 6-го Подбельского пр-да

Матросский мост

ул. Потешная

Южный округ

ул. Братеевская

ул. Даниловский Вал