"Это был гидроудар!": главный инженер ТЦ "Времена года" озвучил вероятные причины трагедии

Инженеру ТЦ "Времена года" Евгению Боткину назначили меру пресечения. Фото: Александра БУДАЕВА

25 июля в Пресненском районном суде избирали меру пресечения для главного инженера ТЦ "Времена года" Евгения Боткина. Следствие считает, что это он виноват в том, что днем 22 июля там прорвало трубу с горячей водой, из-за чего четыре человека погибли, еще десятки сотрудников и посетителей ТЦ получили ожоги.

ПРОВЕРЯЛИ ВОВРЕМЯ

Евгению Боткину предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 УК РФ - в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое привело к гибели 2 и более человек.

- Четыре человека фактически сварились заживо, еще больше людей получили ожоги, - озвучил в суде следователь. - Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы. Боткин зарегистрирован в другом регионе, у него есть доступ к документации, он может оказать давление на свидетелей. Мы считаем, что преступление он мог совершить вместе с неустановленными лицами. Поэтому просим отправить его под стражу на время следствия - до 22 сентября.

Адвокаты Боткина с этим не согласились: мол, да, произошла авария, но следствие пошло по пути наименьшего сопротивления и до получения результатов экспертиз о причинах повреждения трубы "схватило" человека, который отвечал за нее по документам.

- Между тем, он сделал все, чтобы обеспечить безопасность: Ростехнадзор и МОЭК проверял теплосети регулярно, последняя такая проверка прошла 30 мая, и никаких замечаний зафиксировано не было, - отметила одна из пяти адвокатов Боткина. - Причины ЧП могли быть разными: чье-то несанкционированное воздействие (теракт), неправильная эксплуатация (на трубу могли положить что-то тяжелое или ударить по ней молотком). Также может оказаться виноватой компания, которая подавала горячую воду в эту самую трубу.

Адвокаты ссылались на показания свидетелей: кипяток якобы был странного темного цвета, а в воздухе стоял странный едкий запах. А значит, большой вопрос - что за вода подавалась в трубы.

25 июля в Пресненском районном суде избирали меру пресечения для главного инженера ТЦ "Времена года" Евгения Боткина. Фото: Александра БУДАЕВА

ВСЕМУ ВИНОЙ ГИДРОУДАР?

- Когда все это произошло, я находился в Чувашии, - рассказал в суде сам Евгений Боткин. - Мне сообщили о ЧП, я сразу принял меры для устранения аварии - позвонил в МОЭК, чтобы на место отправили бригаду, но та довольно долго не могла определить, где находится тепловая камера, которую нужно отключить.

По словам Боткина, он сразу вылетел в Москву и явился к следователю по первому требованию.

- Я не согласен с обвинением, считаю его необоснованным, - заявил он в суде. - Я говорил с очевидцами. Труба фактически взорвалась. И я думаю, что в этом виновата организация, которая отвечала за подачу горячей воды. Перед хлопком в здании ощущалась вибрация. Это был гидроудар (т.е. скачок давления в замкнутой системе, полной жидкости. Прим.автора)

Боткин не согласен с обвинением. Фото: Александра БУДАЕВА

ЗАЛОГ В 10 МИЛЛИОНОВ

В суде также озвучили: в 2019 году по инициативе собственника торгового центра внутри провели экспертизу теплосетей, по итогам которых их признали безопасными и пригодными к эксплуатации до 2027 года.

Руководитель компании RD Management, где трудоустроен Евгений Боткин (главным инженером он числился тут и в ООО "Октан Плюс Альфа", владеющей ТЦ "Времена года") предоставил в суд положительную характеристику на своего сотрудника, плюс ходатайство о том, чтобы его не отправляли в СИЗО, а назначили бы ему домашний арест или залог. Для залога работодатель выразил готовность выделить 10 млн рублей и даже предоставил в суд подтверждения того, что на банковских счетах эта сумма есть. А двоюродный брат Дмитрий готов был добавить к этой сумме еще 2 млн своих денег и обеспечить проживание Боткина в своей квартире в Московской области на время следствия.

В итоге суд следствию отказал, а Евгения Боткина отправил под домашний арест на два месяца.