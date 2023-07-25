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Происшествия25 июля 2023 16:07

"Это был гидроудар!": главный инженер ТЦ "Времена года" озвучил вероятные причины трагедии

Суд отправил инженера из ТЦ «Времена года» Боткина под домашний арест
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Инженеру ТЦ "Времена года" Евгению Боткину назначили меру пресечения.

Инженеру ТЦ "Времена года" Евгению Боткину назначили меру пресечения.

Фото: Александра БУДАЕВА

25 июля в Пресненском районном суде избирали меру пресечения для главного инженера ТЦ "Времена года" Евгения Боткина. Следствие считает, что это он виноват в том, что днем 22 июля там прорвало трубу с горячей водой, из-за чего четыре человека погибли, еще десятки сотрудников и посетителей ТЦ получили ожоги.

ПРОВЕРЯЛИ ВОВРЕМЯ

Евгению Боткину предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 УК РФ - в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое привело к гибели 2 и более человек.

- Четыре человека фактически сварились заживо, еще больше людей получили ожоги, - озвучил в суде следователь. - Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы. Боткин зарегистрирован в другом регионе, у него есть доступ к документации, он может оказать давление на свидетелей. Мы считаем, что преступление он мог совершить вместе с неустановленными лицами. Поэтому просим отправить его под стражу на время следствия - до 22 сентября.

Адвокаты Боткина с этим не согласились: мол, да, произошла авария, но следствие пошло по пути наименьшего сопротивления и до получения результатов экспертиз о причинах повреждения трубы "схватило" человека, который отвечал за нее по документам.

- Между тем, он сделал все, чтобы обеспечить безопасность: Ростехнадзор и МОЭК проверял теплосети регулярно, последняя такая проверка прошла 30 мая, и никаких замечаний зафиксировано не было, - отметила одна из пяти адвокатов Боткина. - Причины ЧП могли быть разными: чье-то несанкционированное воздействие (теракт), неправильная эксплуатация (на трубу могли положить что-то тяжелое или ударить по ней молотком). Также может оказаться виноватой компания, которая подавала горячую воду в эту самую трубу.

Адвокаты ссылались на показания свидетелей: кипяток якобы был странного темного цвета, а в воздухе стоял странный едкий запах. А значит, большой вопрос - что за вода подавалась в трубы.

25 июля в Пресненском районном суде избирали меру пресечения для главного инженера ТЦ "Времена года" Евгения Боткина.

25 июля в Пресненском районном суде избирали меру пресечения для главного инженера ТЦ "Времена года" Евгения Боткина.

Фото: Александра БУДАЕВА

ВСЕМУ ВИНОЙ ГИДРОУДАР?

- Когда все это произошло, я находился в Чувашии, - рассказал в суде сам Евгений Боткин. - Мне сообщили о ЧП, я сразу принял меры для устранения аварии - позвонил в МОЭК, чтобы на место отправили бригаду, но та довольно долго не могла определить, где находится тепловая камера, которую нужно отключить.

По словам Боткина, он сразу вылетел в Москву и явился к следователю по первому требованию.

- Я не согласен с обвинением, считаю его необоснованным, - заявил он в суде. - Я говорил с очевидцами. Труба фактически взорвалась. И я думаю, что в этом виновата организация, которая отвечала за подачу горячей воды. Перед хлопком в здании ощущалась вибрация. Это был гидроудар (т.е. скачок давления в замкнутой системе, полной жидкости. Прим.автора)

Боткин не согласен с обвинением.

Боткин не согласен с обвинением.

Фото: Александра БУДАЕВА

ЗАЛОГ В 10 МИЛЛИОНОВ

В суде также озвучили: в 2019 году по инициативе собственника торгового центра внутри провели экспертизу теплосетей, по итогам которых их признали безопасными и пригодными к эксплуатации до 2027 года.

Руководитель компании RD Management, где трудоустроен Евгений Боткин (главным инженером он числился тут и в ООО "Октан Плюс Альфа", владеющей ТЦ "Времена года") предоставил в суд положительную характеристику на своего сотрудника, плюс ходатайство о том, чтобы его не отправляли в СИЗО, а назначили бы ему домашний арест или залог. Для залога работодатель выразил готовность выделить 10 млн рублей и даже предоставил в суд подтверждения того, что на банковских счетах эта сумма есть. А двоюродный брат Дмитрий готов был добавить к этой сумме еще 2 млн своих денег и обеспечить проживание Боткина в своей квартире в Московской области на время следствия.

В итоге суд следствию отказал, а Евгения Боткина отправил под домашний арест на два месяца.

ЧППроисшествия: ЧП