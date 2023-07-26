У мартышки из «Квартета» просим звонкую монету: где и как правильно загадывать желания в Москве

Москва может исполнить любые желания. Нужно только знать заветное место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗГИБ ПОДКОВЫ НА УДАЧУ

Вот уже 800 лет Воробьевы горы исполняют наши желания и дают людям шанс начать новую жизнь. Место силы расположено прямо на смотровой площадке: встаем спиной к университету, лицом к «Лужникам». Представляем, какой станет жизнь в тот момент, когда желание исполнится. С этим ощущением грядущего счастья трижды проговарием желание, обращаясь к Москве-реке.

- Именно здесь самая широкая часть реки в городе, более того, она изгибается в форме подковы. А подкова – это символ удачи, счастья и… защиты от бед, - рассказывает Майя Трифонова, сооснователь компании «Мелодии города» (http://melodycity.ru), историк искусства, экскурсовод с 14-летним стажем.

Поэтому говорят, что на этом месте можно буквально «перезапустить» свою жизнь: течение унесет все плохое, подкова «подкинет» удачи. Но есть один нюанс: просить можно удачу, любовь, избавление от бед. Но ничего меркантильного, никаких денег, иначе судьба может сыграть злую шутку, и столь желанную сумму вы получите, скажем, в качестве страховки за то, что сломаете ногу в троллейбусе.

ДРЕВНИЕ СИЛЫ ДАРУЮТ ЗДОРОВЬЕ

Голосов (он же Велесов) овраг на территории музея-заповедника «Коломенское» - место круглогодичного паломничества страждущих. Особенно много их в дни почитания Георгия Победоносца.

- По легенде, именно здесь произошла битва Георгия-победоносца со Змием, - объясняет «логику» подобных процессов Майя Трифонова. - Доказательств этому нет. Зато в летописях зафиксированы два случая перемещения во времени в этом месте. Оба связаны с таинственным зеленым туманом, который появляется из ниоткуда. В первый раз из него вышли два путника – и оказались мужчинами, которые 20 лет назад пропали в соседней деревне. Во второй раз из зеленого тумана вылетела... татаро-монгольская конница, которая в этих местах бывала в последний раз лет 100 назад. В обоих случаях «люди из тумана» не постарели и не знали, сколько времени прошло, для них перемещение случилось в одно мгновение.

Голосов (он же Велесов) овраг на территории музея-заповедника «Коломенское» - место круглогодичного паломничества страждущих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 20 веке ученые тщательно изучали это место. Зеленый туман не нашли, но какие-то магнитные колебания вроде бы зафиксировали. А народу этого вполне достаточно. Тем более, что место выглядит достойным легенд: по дну оврага течет тоненький ручей, и недалеко друг от друга лежат два больших валуна. Ученые говорят, что это песчаники, народ – останки коня Георгия-победоносца. Тот, что побольше – внутренности, его прозвали «Девий камень» и «предназначили» для обретения женского счастья (здоровья и детей). Тот, что поменьше – голова коня (справедливости ради – отдаленно правда напоминает конский профиль), его называют «Гусь-камень» (ну а что – головы коня и гуся в профиль вполне себе схожи), этот валун – мужской, и придает сильной половине человечества здоровье в нужных местах.

- Я на это место регулярно прихожу. Чищу энергетическое поле, - доверительно сообщает энергопрактик Яна, как только мы с фотографом спускаемся к «женскому камню». - Не верьте слухам, камень этот – не Девий, а Дивий, народ такой – дивь был. Поэтому мужчинам на него тоже можно. Камень и правда «работает»: одна бабушка в 67 лет посидела на нем минут 10, так до сих пор бодро бегает. А до этого – хромала на одну ногу. Болезнь, как рукой сняло.

У Гусь-камня можно очистить энергетическое поле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для пущего эффекта, как говорят «местные», надо не только на камнях посидеть, но еще и ленточку завязать на ближайшем дереве – тогда уж точно все болезни уйдут. А духу этого места хорошо бы подношение оставить – яблочко там или конфетку.

Подношениями и лентами мы, увы, не запаслись. Но на камнях посидели. Пришли ли силы в нужные места – пока не совсем понятно. Но удовольствие от процесса получили: уж больно место там красивое.

ЧЕРТОВЩИНА В ПОМОЩЬ

- Майя, скажите, а деньги где-то загадывать можно? Или московские места силы меркантильных не жалуют? - задаю я насущный вопрос.

- Как же, как же, есть такое место, - понимающе кивает наш проводник и ведет нас… к дому, где в романе «Мастер и Маргарита» жила свита Воланда.

Музей-квартира Булгакова - еще одно место силы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В романе «нехорошая квартира» находится в доме №302-бис на ул.Садовой. Его прототипом считают дом №10 на ул.Большая Садовая, где с 1921 по 1924 год жил автор романа Михаил Булгаков:

- В этом здании все время происходила какая-то чертовщина: то скандалы, то пожары, то попытки самоубийств. Булгаков изобразил все это в романе, «свалив» вину на приспешников Воланда: даже номер дом 302-бис – это отсылка к демонизму: bis - с украинского - «бес», 305 в сумме дает 5, число углов в пентаграмме, - говорит Майя Трифонова. - Но нам от этого есть своя польза: это место, где схлестнулись силы добра и зла, а потому ничто человеческое ему не чуждо.

Записка с желанием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, и тут расслабляться нельзя: «Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться», - говорил в романе Воланд Маргарите. Поэтому мысли надо формулировать предельно четко, продумывая заранее, какие усилия лично вы сможете приложить для того, чтобы получить загаданное.

Нужно отправить письмо с желанием Мастеру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание загадать можно двумя способами: дорисовать ветви или корни у дерева в подъезде «нехорошей квартиры» или написать записку Мастеру и опустить его в специальный ящик, который стоит около первого подъезда. Во втором случае желание нужно сперва «оплатить»: кидаете монетку в фонарь и лишь потом – записку – в почтовый ящик.

МАРТЫШКИ И КРЫЛОВ

Чтобы усилить эффект от письма Мастера (следуя совету нашего Гуру, я загадала получить премию), мы идем к Патриаршим прудам. Когда-то здесь было Козье болото. И периодически посреди топи появлялся черный козел, после чего начинала твориться чертовщина: погибал скот, болели люди, начинались катаклизмы. Понятно, что козла считали воплощением сатаны.

В 17 веке здесь обустроили резиденцию Московского патриарха, пруды почистили, начали разводить в них рыбу. Черный козел пропал. И тут в 20 веке - Булгаков со своим Воландом, который появлятся в Москве именно на Патриарших прудах. Так это место снова приобрело налет мистики.

Поэтому когда в 1976 году тут появился памятник Ивану Андреевичу Крылову и персонажам его басен, к ним тут же началось паломничество. Итак, рассказываем:

- у самого Крылова нужно потереть ботинок – так удача придет к начинающим писателям (смело тру: так я словлю вдохновение, напишу статью и получу загаданную ранее премию. Логично же? Более чем)

Потереть ботинок баснописца Крылова - к творческой удаче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- рядом стоящая Мартышка с зеркалом обещает поток клиентов мастерам ногтевого сервиса, если они смогут сделать красивый маникюр… самой мартышке. («Никогда бы не поверила, если бы сама однажды не увидела ее с накрашенными ногтями», - комментирует Майя Трифонова)

Мартышке до блеска начистили ладошки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- у Лисицы, которая так хитро отобрала у Вороны сыр, специалисты отдела продаж трут нос (на поиск выгодных клиентов) и сам сыр (на прибыль)

Хитрой Лисе трут нос менеджеры по продажам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- у Мартышки из басни «Квартет» можно смело просить денег. Правой рукой берем ее за лапку, держим и просим премию, повышение и зарплату побольше. Марышка явно пользуется большой популярностью: ладошки у нее аж светятся на солнце, обещая золотые горы. Прошу ее поделиться секретом успеха в зарабатывании денег.

Сбудется ли? Жду с нетерпением, усердно работаю и верю в лучшее. Поверьте и вы.

А ЧТО ЕЩЕ

- Нулевой километр возле Воскресенских ворот на Красной площади. Загадываем желание на путешествие и судьбу. Берем монетку в левую руку, встаем в центр квадрата лицом к Иверской часовне закрываем глаза, скачем вокруг своей оси на левой ноге и кидаем, не глядя, монетку через левое плечо. Она покажет направление (север, юг, запад или восток), куда вы поедете в путешествие или где встретитесь со своей судьбой – в зависимости от того, что вы загадывали.

Нулевой километр возле Воскресенских ворот на Красной площади. Загадываем желание на путешествие и судьбу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Фонтан «Адам и Ева» на ул.Пятницкой в сквере возле ст.м.«Новокузнецкая». Если назначить там первое свидание, то отношения будут долгосрочным и счастливыми.

- Мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку вблизи Киевского вокзала. Если поцеловаться прямо посередине – союз принесет счастье влюбленным.

- Лужков мост недалеко от Третьяковской галереи, он соединяет Болотную площадь и Кадашевскую набережную. Здесь влюбленным нужно подвесить замочек на счастье.

- Скульптуры собак на ст.м.«Площадь Революции». Чтобы студенту удачно сдать сессию, нужно выбежать из поезда, потереть носы всем четырем скульптурам собак на станции и успеть забежать в тот же вагон того же поезда.

- Памятник Евгению Леонову в образе Доцента около «Мосфильма». Если прикоснуться к нему – попадешь на съемки фильма

НА ЗАМЕТКУ

Лучшее время для того, чтобы загадывать желания – ваш день рождения. А уж если знаете время, в которое родились – то смело мечтайте и верьте: все сбудется!