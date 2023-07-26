Бобров: На юге Москвы снесли ещё 37 самостроев

Нарушений в сфере имущественно-земельных отношений в ЮАО становится меньше Фото: Shutterstock

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров подвел итоги работы ведомства в Южном округе (ЮАО) столицы за второй квартал. Нарушений в имущественно-земельной сфере за эти месяцы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было зафиксировано в 1,5 раза меньше. Всего с апреля по июнь инспекторы обнаружили 99 случаев незаконных действий. Это на 156 нарушений меньше, чем годом ранее.

«Основные из них приходятся на использование объектов нежилого фонда без оформления необходимой разрешительной документации – 60, - уточнил глава Инспекции. - Еще 39 выявленных фактов связаны с нарушениями установленных договором требований к пользованию земельными участками».

По его словам, силами ведомства демонтировано 37 самостроев. Их общая площадь - более 10 тысяч квадратных метров.

«Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного использования объектов недвижимости продолжается», – подчеркнул Бобров.

Параллельно контрольное ведомство во втором квартале занималось выявлением ветхих и аварийных построек, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью горожан. Специалисты проработали и исполнили 21 дорожную карту по восстановлению таких объектов. По остальным строениям решение находится в проработке.