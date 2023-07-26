Тропический ливень атаковал Москву и область 26 июля: за час выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подходил к концу второй месяц лета, а жители столичного региона все никак не могут насладиться погодой. Вот и на 26 июля синоптики дали неприятный прогноз: гроза, сильные ливни и град. Все сопровождается периодическими порывами ветра до 20 метров в секунду.
Самый серьезный удар принял на себя юг и запад ближнего Подмосковья. Ситуацию в Одинцове, Домодедове, Алабине и Подольске жители называют не иначе как тропическим ливнем. Залило Наро-Фоминск. По предварительным оценкам за час выпало до 40 мм осадков в ряде районов. Где-то показатели чуть «скромнее» — 20 мм. Это при том, что месячная норма в районе 90 мм.
Самый серьезный ливневый удар принял на себя юг и запад ближнего Подмосковья.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Чтобы нагляднее представить цифры, метеорологи часто интерпретируют как 1 мм — 1 литр воды на квадратный метр. То есть дожди в столице действительно мощные — до 40 литров воды на «квадрат».
— Сегодня столица окажется под влиянием активного волнового циклона и системы его атмосферных фронтов. Врываясь с юго-запада в центральные области Европейской России, он станет причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды, около полудня начнутся кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами возможен град, — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.
Неприятна погода еще и тем, что температура держится в районе +25 градусов Цельсия. В такую даже после дождя находится на открытом воздухе неприятно.
— Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, — сообщил заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков.
Непогода не намерена оставлять столичный регион. Гидрометцентр России на официальном сайте дает такой прогноз:
«В Москве и Московской области 27 июля ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с, 28-29 июля сильный дождь, гроза».