Тропический ливень атаковал Москву и область 26 июля: за час выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подходил к концу второй месяц лета, а жители столичного региона все никак не могут насладиться погодой. Вот и на 26 июля синоптики дали неприятный прогноз: гроза, сильные ливни и град. Все сопровождается периодическими порывами ветра до 20 метров в секунду.

Самый серьезный удар принял на себя юг и запад ближнего Подмосковья. Ситуацию в Одинцове, Домодедове, Алабине и Подольске жители называют не иначе как тропическим ливнем. Залило Наро-Фоминск. По предварительным оценкам за час выпало до 40 мм осадков в ряде районов. Где-то показатели чуть «скромнее» — 20 мм. Это при том, что месячная норма в районе 90 мм.

Самый серьезный ливневый удар принял на себя юг и запад ближнего Подмосковья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы нагляднее представить цифры, метеорологи часто интерпретируют как 1 мм — 1 литр воды на квадратный метр. То есть дожди в столице действительно мощные — до 40 литров воды на «квадрат».

— Сегодня столица окажется под влиянием активного волнового циклона и системы его атмосферных фронтов. Врываясь с юго-запада в центральные области Европейской России, он станет причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды, около полудня начнутся кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами возможен град, — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

Неприятна погода еще и тем, что температура держится в районе +25 градусов Цельсия. В такую даже после дождя находится на открытом воздухе неприятно.

— Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, — сообщил заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков.

Непогода не намерена оставлять столичный регион. Гидрометцентр России на официальном сайте дает такой прогноз:

«В Москве и Московской области 27 июля ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с, 28-29 июля сильный дождь, гроза».