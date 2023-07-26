«Наступило время для трансформации»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о необходимости внедрения новых стандартов для стоматологических услуг

Фото пресс-службы правительства Московской области

Вопрос доступности стоматологической помощи в Подмосковье стал одной из тем традиционного еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональными министрами и главами муниципалитетов.

- Все, что касается стоматологической помощи - это очень важно. С этой потребностью у нас в поликлиники каждый день приходят порядка 30 тысяч человек, и мы видим, что наступило время для трансформации этой большой, очень важной службы, - рассказал Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что в жилом комплексе «Пироговская ривьера» (один из крупнейших ЖК Мытищ) открылась собственная стоматология - в поликлинике №6 заработают сразу три кабинета для лечения зубов. В них будут работать стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург и детский стоматолог. За смену специалисты смогут принимать до 30 пациентов.

На отсутствие в шаговой доступности стоматологии, куда можно обратиться за помощью, губернатору несколько месяцев назад рассказали жители района. Для этого нужно было ехать в «большие Мытищи» («Пироговская ривьера» находится «за городом», на берегу живописного водохранилища). И вот по поручению Андрея Воробьёва проблема решена.

- Надеюсь, что в самое ближайшее время, мы сможем привести все 75 наших медорганизаций в надлежащее состояние, - сказал губернатор.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк напомнил, что в поликлиниках Московской области, муниципалитет за муниципалитетом, внедряются новые стандарты обслуживания жителей.

- В прошлом году начали это делать в поликлиниках и стационарах, а в этом - в стоматологии. (В 14 из 75 стоматологий стандарт уже введен, - Авт.). В стандарте мы предусмотрели и качество медицинской помощи. Это, например, установленная модель осмотра - она экономит время врача-стоматолога на оформление документов, тем самым дает возможность уделить больше времени пациенту. Очень важно, что в рамках стандарта мы внедряем такую программу, как онкоскрининг - это борьба с запущенными формами злокачественных заболеваний.

На территории Мытищ стоматологические кабинеты открылись в последнее время сразу в двух поликлиниках, где их раньше никогда не было. В планах - запуск кабинетом в поликлиниках №1 и №4 по улице Воровского.

На данный момент в Московской области есть только два медучреждения, где специалисты могут лечить пациентов под наркозом - МОНИКИ и Московская областная стоматологическая поликлиника. Такой формат требуется, может, и не так часто (седация нужна пациентам с эпилепсией, сердечной и почечной недостаточностью), но регулярно.

- Необходимо расширять географию, - отметил на совещании Андрей Воробьёв. - Недавно мы обсуждали эту тему с главврачом Домодедовской стоматологической поликлиники Михаилом Михайловичем Каюгиным, считаю его опыт успешным, и будет очень здорово, если мы сможем его распространять на всей