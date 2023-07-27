Обещал отстреливать и травить даже самых маленьких: Влиятельный чеченский бизнесмен объявил войну собакам в элитном московском ЖК

Ислам Осмаев. Фото: Скриншот с видео

Конфликт между жильцами элитного жилого комплекса на западе Москвы едва не закончился дракой с сотрудниками полиции. А то и стрельбой. И все из-за диванных собачек!

ЖК «Матч Пойнт» - этакий островок благополучия в окружении старых кирпичных и панельных многоэтажек района Филевский парк. Закрытая территория с детскими площадками и изумрудными газонами, куда посторонним вход запрещен. У калитки стоит пара грозных сотрудников ЧОП. Огромный двор-колодец. Стоимость однушек на нижних уровнях (главный корпус имеет высоту в 28 этажей) начинается от 20 миллионов рублей, трешки с красивыми видами на Парк Победы торгуются от 55 миллионов.

Но внезапно «элитка» стала полем битвы.

Угрозы в чате ЖК.

«СОБАКИ - ТОЛЬКО НА РУКАХ ХОЗЯИНА»

Началось все с угрожающего сообщения в местном чате.

14 июля (это была пятница) пользователь «Абрек» написал:

«С понедельника вводим новые правила. Собаки с площадок детских и газонов будут выгоняться спецсредствами. Любые собаки на территории будут вытравливаться спецсредствами».

Мика и ее бульдожка Берта. Фото: Александр РОГОЗА

От слов сразу перешло и к делу.

- В тот день я сидела на скамейке со своей собакой - у меня французский бульдог, - рассказывает стилист Мика. - Ко мне подошел очень агрессивно настроенный мужчина по имени Ислам, начал нас выгонять из района. Мол, в договоре с управляющей компанией написано, что выгул собак во дворе запрещен. Так я и гуляю с ней за забором. Но ведь никто не запрещал мне сидеть с питомцем на скамейке?

По словам местных жителей, в последующие несколько дней тот же Ислам устно озвучил, что гуляющих по двору собак он будет отстреливать и травить ядом. Разговор с одной из пожилых женщин вообще произошло в лифте - тет-а-тет. Соседки говорят: впечатлительная пенсионерка вышла из подъезда очень бледной.

Евгения Ващук со своим расселом. Фото: Александр РОГОЗА

- Он говорил девочкам, что по двору собаки могут перемещаться только на руках хозяина, - продолжает Евгения Ващук, владелица джек-рассел-терьера. - Разумеется, во дворе всякое бывает - и «следы» собачек на газонах. Я сама не раз ходила жаловаться на владельцев собак, которые за своими животными не убирают. Мне это тоже дико не нравится. Но в исполнении Ислама эта борьба за чистоту двора выглядит сомнительно. Набегают здоровенные амбалы и наезжают на хрупких девочек с диванными собачками!

Двор раздора Фото: Александр РОГОЗА

УДАРИЛИ ЖУРНАЛИСТА, НАБРОСИЛИСЬ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

«Набегают амбалы» - это уже следующая стадия конфликта. 26 июля Ислам позвал на подмогу нескольких друзей. Полдюжины бородатых мужчины выступили в качестве патруля - перемещались по двору и просили (некоторые жильцы отмечают, что часто просили довольно вежливо), чтоб во дворе собак никто не выгуливал. Местные собачники устроили флешмоб - назло «патрулю» собрались во дворе с собаками (на поводках). Когда начались угрозы, вызвали полицию.

Друг Ислама Осмаева кидается на полицейского Фото: Скриншот с видео

И вот тут самое интересное.

В присутствии сотрудников полиции один из друзей Ислама нанес удар в лицо снимавшему конфликт журналисту, а другой кинулся с кулаками на сотрудника полиции - оттащили друзья.

Известно, что агрессивных мужчин доставили в отдел полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчина, который угрожал владельцам домашних животных «был доставлен в отдел полиции, в отношение него был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». (Это штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста - наказание должен избрать суд, - Авт.).

А как же действия других мужчин, один из которых ударил журналиста, а другой примерил физическую силу в отношении сотрудника полиции и обматерил его? По идее и то, и другое - уголовное преступление. «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с насилием над журналистом» - это штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. «Причинение насилия в отношение представителя власти» - штраф до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник в следственных органах сообщил, что «проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено».

Ислам Осмаев. Фото: Скриншот с видео

БИЗНЕСМЕН С БИОГРАФИЕЙ

Как стало известно, тот самый Ислам Осмаев, которого жильцы «Матч Пойнт» окрестили догхантером, - довольно успешный бизнесмен. Уроженец Чечни имеет цветочный бизнес в России, владеет несколькими компаниями в ОАЭ - строительство, аренда недвижимости и автомобилей. В ЖК на западе Москвы, как утверждают жители, перебрался несколько месяцев назад.

Полицейские во дворе Фото: Александр РОГОЗА

На случай возможного продолжения конфликта в «Матч Пойнт» днем в четверг были стянуты сотрудники полиции - во дворе какое-то время дежурили около двадцати человек в форме, в том числе вооруженные автотомии патрульные. У входа припарковался автозак и несколько легковушек с мигалками.

Сотрудники полиции у подъезда, в котором живет Ислам. Фото: Александр РОГОЗА

Но ни Ислам, ни его кунаки на улице не появились.

Впрочем, многие местные собачники считают, что история далеко не завершена.

Рассказ владелицы собаки из чата собачников ЖК

- За последние три дня в собачьем чате было три сообщения об отравленных собаках, - говорит Мика. - Больше всех досталось корги моей знакомой - после прогулки у нее пена изо рта пошла. Срочно отвезли в ветклинику, там собаку откачали. Ветеринар сказал, что это было химическое отравление. Череда совпадений? Или угрозы начали претворять в жизнь? Мы пока не знаем. Но за своих питомцев очень боимся!

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