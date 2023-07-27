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27 июля 2023 11:18

Обещал отстреливать и травить даже самых маленьких: Влиятельный чеченский бизнесмен объявил войну собакам в элитном московском ЖК

Жители ЖК «Матч Пойнт» в Москве боятся за жизни своих собак после угроз соседа
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Ислам Осмаев.

Ислам Осмаев.

Фото: Скриншот с видео

Конфликт между жильцами элитного жилого комплекса на западе Москвы едва не закончился дракой с сотрудниками полиции. А то и стрельбой. И все из-за диванных собачек!

ЖК «Матч Пойнт» - этакий островок благополучия в окружении старых кирпичных и панельных многоэтажек района Филевский парк. Закрытая территория с детскими площадками и изумрудными газонами, куда посторонним вход запрещен. У калитки стоит пара грозных сотрудников ЧОП. Огромный двор-колодец. Стоимость однушек на нижних уровнях (главный корпус имеет высоту в 28 этажей) начинается от 20 миллионов рублей, трешки с красивыми видами на Парк Победы торгуются от 55 миллионов.

Но внезапно «элитка» стала полем битвы.

Угрозы в чате ЖК.

Угрозы в чате ЖК.

«СОБАКИ - ТОЛЬКО НА РУКАХ ХОЗЯИНА»

Началось все с угрожающего сообщения в местном чате.

14 июля (это была пятница) пользователь «Абрек» написал:

«С понедельника вводим новые правила. Собаки с площадок детских и газонов будут выгоняться спецсредствами. Любые собаки на территории будут вытравливаться спецсредствами».

Мика и ее бульдожка Берта.

Мика и ее бульдожка Берта.

Фото: Александр РОГОЗА

От слов сразу перешло и к делу.

- В тот день я сидела на скамейке со своей собакой - у меня французский бульдог, - рассказывает стилист Мика. - Ко мне подошел очень агрессивно настроенный мужчина по имени Ислам, начал нас выгонять из района. Мол, в договоре с управляющей компанией написано, что выгул собак во дворе запрещен. Так я и гуляю с ней за забором. Но ведь никто не запрещал мне сидеть с питомцем на скамейке?

По словам местных жителей, в последующие несколько дней тот же Ислам устно озвучил, что гуляющих по двору собак он будет отстреливать и травить ядом. Разговор с одной из пожилых женщин вообще произошло в лифте - тет-а-тет. Соседки говорят: впечатлительная пенсионерка вышла из подъезда очень бледной.

Евгения Ващук со своим расселом.

Евгения Ващук со своим расселом.

Фото: Александр РОГОЗА

- Он говорил девочкам, что по двору собаки могут перемещаться только на руках хозяина, - продолжает Евгения Ващук, владелица джек-рассел-терьера. - Разумеется, во дворе всякое бывает - и «следы» собачек на газонах. Я сама не раз ходила жаловаться на владельцев собак, которые за своими животными не убирают. Мне это тоже дико не нравится. Но в исполнении Ислама эта борьба за чистоту двора выглядит сомнительно. Набегают здоровенные амбалы и наезжают на хрупких девочек с диванными собачками!

Двор раздора

Двор раздора

Фото: Александр РОГОЗА

УДАРИЛИ ЖУРНАЛИСТА, НАБРОСИЛИСЬ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

«Набегают амбалы» - это уже следующая стадия конфликта. 26 июля Ислам позвал на подмогу нескольких друзей. Полдюжины бородатых мужчины выступили в качестве патруля - перемещались по двору и просили (некоторые жильцы отмечают, что часто просили довольно вежливо), чтоб во дворе собак никто не выгуливал. Местные собачники устроили флешмоб - назло «патрулю» собрались во дворе с собаками (на поводках). Когда начались угрозы, вызвали полицию.

Друг Ислама Осмаева кидается на полицейского

Друг Ислама Осмаева кидается на полицейского

Фото: Скриншот с видео

И вот тут самое интересное.

В присутствии сотрудников полиции один из друзей Ислама нанес удар в лицо снимавшему конфликт журналисту, а другой кинулся с кулаками на сотрудника полиции - оттащили друзья.

Известно, что агрессивных мужчин доставили в отдел полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчина, который угрожал владельцам домашних животных «был доставлен в отдел полиции, в отношение него был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». (Это штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста - наказание должен избрать суд, - Авт.).

А как же действия других мужчин, один из которых ударил журналиста, а другой примерил физическую силу в отношении сотрудника полиции и обматерил его? По идее и то, и другое - уголовное преступление. «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с насилием над журналистом» - это штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. «Причинение насилия в отношение представителя власти» - штраф до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник в следственных органах сообщил, что «проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено».

Ислам Осмаев.

Ислам Осмаев.

Фото: Скриншот с видео

БИЗНЕСМЕН С БИОГРАФИЕЙ

Как стало известно, тот самый Ислам Осмаев, которого жильцы «Матч Пойнт» окрестили догхантером, - довольно успешный бизнесмен. Уроженец Чечни имеет цветочный бизнес в России, владеет несколькими компаниями в ОАЭ - строительство, аренда недвижимости и автомобилей. В ЖК на западе Москвы, как утверждают жители, перебрался несколько месяцев назад.

Полицейские во дворе

Полицейские во дворе

Фото: Александр РОГОЗА

На случай возможного продолжения конфликта в «Матч Пойнт» днем в четверг были стянуты сотрудники полиции - во дворе какое-то время дежурили около двадцати человек в форме, в том числе вооруженные автотомии патрульные. У входа припарковался автозак и несколько легковушек с мигалками.

Сотрудники полиции у подъезда, в котором живет Ислам.

Сотрудники полиции у подъезда, в котором живет Ислам.

Фото: Александр РОГОЗА

Но ни Ислам, ни его кунаки на улице не появились.

Впрочем, многие местные собачники считают, что история далеко не завершена.

Рассказ владелицы собаки из чата собачников ЖК

Рассказ владелицы собаки из чата собачников ЖК

- За последние три дня в собачьем чате было три сообщения об отравленных собаках, - говорит Мика. - Больше всех досталось корги моей знакомой - после прогулки у нее пена изо рта пошла. Срочно отвезли в ветклинику, там собаку откачали. Ветеринар сказал, что это было химическое отравление. Череда совпадений? Или угрозы начали претворять в жизнь? Мы пока не знаем. Но за своих питомцев очень боимся!

KP.RU следит за развитием событий.

На входе в ЖК дежурит автозак и несколько патрульные машин.

На входе в ЖК дежурит автозак и несколько патрульные машин.

Фото: Александр РОГОЗА

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