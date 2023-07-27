Сергей Собянин открыл новую станцию "Тимирязевская" на МЦД-1

Новый вокзал, как и станция метро поблизости, называется "Тимирязевская". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Раньше тут был базар-вокзал: палатки, торгаши, толпы. А сейчас смотрите, какая красота! Лучше, чем в Европе! - Надежда признается: на открытие нового городского вокзала пришла специально. Чтобы посмотреть, что тут "натворили". И не разочаровалась. - Спасибо правительству - очень много для развития и удобства транспорта делают.

Реконструкция платформы "Тимирязевская" (она была открыта еще в 1985 году) началась в 2019-м. За это время здесь провели большой комплекс работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реконструкция платформы "Тимирязевская" (она была открыта еще в 1985 году) началась в 2019-м. За это время здесь провели большой комплекс работ:

- Мы демонтировали старые платформы, установили новые, обустроили зону ожидания с мягкими сидениями, установили 8 эскалаторов и 5 лифтов для маломобильных граждан. Самым сложным процессом была интеграция в метро, — признался замначальника центральной дирекции филиала ОАО "РЖД" Юрий Буховский. - Мы проложили бесшовный тоннель, пересадка с МЦД на "серую" ветку теперь займет пару минут и для этого теперь не нужно подниматься на поверхность. Кроме того, есть заделы на будущее: здесь возможно проложить дополнительные пути для увеличения пропускной способности вокзала

Жители удобство перемещения под землей уже оценили. Как и современные стильные интерьеры.

Современный транспортный узел соединил железную дорогу и метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы построили классный, современный, удобный вокзал. Спасибо железнодорожникам за их работу, - сказал Сергей Собянин 27 июля на открытии вокзала.

Москвичи, которые окружили его в этот момент, заскандировали: "Спа-си-бо!"

Новый вокзал, как и станция метро поблизости, называется "Тимирязевская". Территория вокруг будет обустраиваться и дальше: к маю 2024 планируют открыть перехватывающую парковку, а далее будет решаться вопрос о прокладке дополнительных путей для экспрессов. Также есть возможность продлить в этом месте подземный пешеходный переход. В общем, перспектив развития у этого городского вокзала - масса.

Жители удобство перемещения под землей уже оценили. Как и современные стильные интерьеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЧИСЛА

8200 кв м - площадь Московского городского вокзала

7 млрд руб. - стоимость его строительства

70 тыс. чел. в сутки - составит пассажиропоток этого транспортного узла к 2030 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

Школьникам и студентам ввели льготные тарифы для пересадки с МЦД на метро

Правительство Москвы объявило о введении льготных проездных на 30 (за 870 руб.) и 90 дней (за 2500) для учащихся. По ним пересадки с МЦД (тариф "Пригород") на метро будут бесплатны.

Более того: если раньше абонементы для поездок на метро нужно было записывать отдельно от поездок по железной дороге, то теперь общий проездной можно будет записать на социальную карту москвича. Новшество заработает совсем скоро - с запуском МЦД-3