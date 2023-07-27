Более 1 тысячи осмотров за две недели: Врачи из Московской области принимают пациентов в Новоазовской больнице в ДНР

Фото: телеграм-канал Заместителя Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Ларисы Толстыкиной https://t.me/tolstykina_dnr/533

Группа подмосковных врачей вот уже две недели работает в ДНР - ведет прием пациентов в больнице города Новоазовска. (Город находится на побережье Азовского моря, в 40 километрах от Мариуполя). В эту бригаду входят эндокринолог, пульмонолог, два терапевта и травматолог-ортопед. Все они добровольно отправились в командировку на присоединенные территории из больниц Королева, Балашихи и Клина. Таким образом, Московская область оказывает шефскую помощь новому региону в составе России.

- Мы понимаем, как важна качественная медицинская помощь жителям ДНР, - отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Именно поэтому мы направили туда наших врачей, которые проводят медицинские осмотры. За две недели проведено уже более 1 тыс. осмотров. (В том числе в рамках диспансеризации, - Авт.).

Принимая во внимание проблему кадрового дефицита врачей в ДНР, помощь подмосковных медиков сейчас является колоссальной поддержкой.