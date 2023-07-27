После тропического ливня в Москве в новостройке рабочие не могли открыть дверь. Лучше бы у них и дальше не получалось

Коммунальщики никак не могли открыть бытовку. Фото: Кадр видео

26 июля Москву накрыл рекордный ливень. Выпало 50 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Это по 50 литров воды на квадратный метр — так часто говорят метеорологи, чтобы нагляднее описать результаты. А вот жители нового жилого комплекса на востоке Москвы могли воочию убедиться в запредельном количестве осадков, которое в городе забирают ливневки.

Эпичное видео засняли в доме на улице Амурская, 2А в Гольянове. Комплекс новостроек на 1200 квартир сдали полгода назад. Вечером сложного дня на подземной парковке находились пару собственников и рабочие управляющей компании. Коммунальщики никак не могли открыть бытовку. Будто неведомая сила с той стороны удерживала дверь.

Притащили рычаг — длинную арматурину. Подцепили дверь, давай тягать и… мощный поток хлынул на паркинг.

— Воды было очень много. Изначально возле той самой бытовки — по щиколотку. Потом она растеклась по парковке и стало примерно полсантиметра. Из-за дождя не работали лифты. На следующее утро пригнали спецтехнику и откачали воду, — рассказали KP.RU читатели из числа жителей ЖК «Амурский парк».

Жители предполагают, что в районе бытовки находится часть водосточной системы, которая не выдержала напора воды и затопила помещения.