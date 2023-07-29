Отомстил за то, что променяла его на соседа: стали известны подробности убийства женщины в Измайлово

Вечером 28 июля на ул. 9-я Парковая в Измайлово пьяный мужчина зарезал бывшую жену Фото: прокуратура Москвы

- Я сидела в парикмахерской. Вдруг мы услышали пронзительные крики. Всем салоном выбежали наружу. На земле лежала женщина вся в крови. Еще дышала и стонала… Я видела убийцу, он был в ярости и хотел ее добить. Но когда констатировали ее смерть – поменялся в лице. Когда приехала полиция, он выглядел, как побитая собака, - очевидцы делятся впечатлениями от пережитого ужаса.

Вечером 28 июля на ул. 9-я Парковая в Измайлово пьяный мужчина зарезал бывшую жену. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые уже опубликовала столичная прокуратура, видно: женщина быстрым шагом идет по освещенной улице домой. Вдруг ей наперерез бросается мужчина. Удар – и женщина падает. Мужчина набрасывается на нее с удвоенной яростью.

- Его три мужика еле-еле оттащили. Окружили, не подпускали к ней. Посадили на лестницу подальше. Он пьяный был и продолжал что-то из бутылки с колой прихлебывать, - вспоминает очевидец Кирилл. – Просил дать ему телефон: «Мужики, дайте на работу позвонить рассказать, что случилось».

Минут через 15 приехала «Скорая помощь», но помочь пострадавшей уже не смогли. Анастасия умерла. Ей было 40 лет. У нее остался сын.

- По предварительной информации, ножевое ранение ей причинил на почве ревности бывший супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает столичная прокуратура. - Расследование находится на контроле в Измайловской межрайоннной прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», 42-летний Александр М. сейчас общается со следователями. По данным собственных источников kp.ru, больше всего его бесил не столько развод, сколько тот факт, что Анастасия ушла от него… к соседу.

- В ходе допроса последний признал вину, - рассказали столичные следователи. - В ближайшее время мы выйдем в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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