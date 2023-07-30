«Проснулся от взрыва»: Житель «Москва-Сити» рассказал о падении украинского дрона

Дрон попал в жилое здание в Москве Фото: Александр РОГОЗА

Утром 30 июля два украинских дрона, подавленные средствами РЭБ, рухнули на территории комплекса зданий. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. На кадрах с места ЧП видно, что беспилотники повредили часть здания. KP.RU поговорил с жителем пострадавшего дома.

На месте ЧП работают спасатели Фото: Александр РОГОЗА

- Я проснулся от взрыва. Сначала надеялся, что гром. Вышел в холл, чтобы проверить, решил спуститься. Пахло гарью. Лифты не работали, хотя электричество было. Спускался вниз пешком с 60 этажа. Вышел на улицу, а там уже много пожарных, скорых. Прилетело рядом с местом, где я был, - рассказал msk.kp.ru один из очевидцев ЧП.

К тому моменту на улице собралась уже куча народу. От здания людей отодвинули правоохранители. По официальной информации, повреждены оказались две башни. Пожара за этим не последовало. Также, по данным Минобороны РФ, в эту ночь в небе над Москвой был уничтожен еще один БПЛА.

В здании выбило окна Фото: Александр РОГОЗА

- Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, - отметили в министерстве.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, жертв и пострадавших в результате удара нет.

- Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях, - уточнил Собянин.