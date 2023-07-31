Откровения промоутера: «С десяти метров нужно обратить внимание «цели» на себя»

Артем на работу всегда выходит в деловом костюме Фото: Андрей АБРАМОВ

30-летний Артем Турчин в мире московского бизнеса человек известный. Особенно малого бизнеса и общепита. За полдня работы он способен поднять кассу заведения в два, а то и три раза. Парень в фильдеперсовом костюме-тройке не бизнес-коуч, а промоутер. Тот самый, что сует на улице рекламные флаеры. Но примитивную раздачу листовок Артем превратил в науку.

ШЕФЫ И ДОРОГУЛИ-КРАСОТУЛИ

На смену всегда — в деловом костюме (их у него три) и белой сорочке.

— Многие промоутеры халявят: думают, что можно в обычной одежде работать. Костюм — обязательная униформа. Люди на тебя сразу иначе смотрят, — рассказывает уроженец Тольятти, который семь лет назад переехал в Москву.

Заказчики — то бишь бизнес — меж собой называют Артема самым галантным промоутером Москвы. В суетливый будний день приезжаю поработать с героем. Стоим на Мясницкой. В переулках затерялось кафе, которое наняло промоутера раздавать флаеры. Моросит дождь, а потому прохожие быстро семенят по своему маршруту. Тут на пути вырастает коренастый франт. Заглядывает под зонтики и чудо — человек останавливается, берет листовку (она обещает 20% скидки) и идет в переулок к заведению. Некоторые, не найдя (уж больно локацию бизнес выбрал сложную), возвращаются и спрашивают дорогу. А ведь могли бы плюнуть и пойти в любое другое кафе на центральной улице.

— К каждому можно найти подход, за исключением людей, которые уже идут с грузом на душе. Агрессивных не так много, но есть. У нас ходит шутка: если за смену тебя не послали на три буквы, значит плохо работал. Идет грозный чеченец — ну кто такому листовку будет тянуть? А ты ему: «Салам Алейкум!» Все — он твой: взял листовку и пошел за кофе, — объясняет промоутер.

На каждого прохожего в арсенале зазывалы есть свой заход. Мужчинам: «Добрый день, капитан!» или «Шеф, заходи!» Женщинам: «Драгоценные милые дамы!», «Дорогули-красотули!»

— Звучит избито, но работает! Девушкам нравится слушать комплименты, а мужчинам осознавать свою важность. Хотя комплименты все любят. Я работал при кондитерской, и заманивал людей фразой: «Приглашаю на изумительные сладенькие десертики — такие же, как вы!» И что удивительно: парни ничуть не смущались, а едва ли не активнее девушек шли покупать эклеры.

В арсенале галантного промоутера фразы для каждого прохожего Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЛЮБИЛ В СЕБЯ — ПРОДАЛ КОМПАНИЮ

У Артема идеальная стрижка полубокс и аккуратная бородка. Регулярно приходится инвестировать во внешний вид и наводить марафет в барбершопах. Отмечаю и его ровный загар. Неужто, солярий?

Артем отгибает манжет рубашки и демонстрирует белесую руку.

— Загар — рабочий. В жару тоже в костюме выхожу. Над собой действительно приходится работать. Сейчас сижу на диете, скинул 18 килограмм. Первое время я просто улыбался и давал людям листовки. Собственно, как и другие зазывалы. А потом понял — это профессиональный тупик. Стал работать над голосом, артистичностью, бросать себе вызов — найти подход к любому прохожему.

Парень выработал математический подход к работе.

— С десяти метров нужно обратить на себя внимание «цели». Тут роль играет костюм и улыбка. Когда сблизились, есть буквально две секунды, чтобы влюбить человека в себя, продать ему себя. А продав себя — продаешь компанию и ее листовку с акцией. Если за два часа никто не зашел в заведение — значит ты что-то делаешь не так.

Артем рассказывает: когда есть настроение, можно и стихи прохожим сочинять Фото: Андрей АБРАМОВ

Собеседник признается: девушек, с которыми он пытается завязать романтические отношения в личной жизни, его профессия отпугивает.

— Они считают, лучше «менеджер по продажам», пусть и с зарплатой 50 тысяч, лишь бы не промоутер. Ставка у меня почасовая: около 700 рублей. За приведенных клиентов не доплачивают. Промоутерам, которые просто суют листовки, платят 200 — 350 рублей в час. Средний мой доход — 90 000 рублей в месяц. В летний сезон — до 140 000.

ЛЮБИТЕЛИ ФЛАЕРОВ

Пока лето — Артем загружен. За обходительного парня идет битва: в раз могут позвонить сразу несколько предпринимателей и просить выйти на свою точку. Январь-февраль, как в любом «продающем» бизнесе, — мертвый сезон. Молодой человек говорит, в России есть примерно 120 топовых промоутеров. Негласный профсоюз лучших. Друг друга ребята знают по профессиональным чатам. Некоторые живут у себя в регионах, а в турсезон ездят «бомбить» в Сочи и столицы.

По личному опыту Артема, самые надменные люди ему встречались у «Савеловский Сити» — бизнес-комплексе между м. «Дмитровская» и м. «Савеловская». А вот в центре Москвы вокруг важных ведомств (их работников промоутеры кличут «пиджаками») наоборот много открытых прохожих.

— Часто подходит некий любитель флаеров. Берет минимум три штуки — и не в прикол, а ему действительно интересны яркие бумажки, — описывает типажи прохожих промоутер.

Некоторые думают, что, взяв листовку у промоутера, как бы помогаешь ему. На деле промоутерам сейчас не платят за количество розданных листовок. Одно время ходил слух, что зазывал штрафуют, если ближайшая к ним урна забита листовками. Артем говорит: ерунда, главное результат в кассе.

— Лет шесть-десять назад можно было просто кричать: «Скидки!», и тут же собиралась толпа. Но гость становится все более капризным и разборчивым. Ему доступны миллион предложений. Скажи: «За углом наливают бесплатный кофе, но нужно пройти 100 метров» — не многие кинутся за халявой. Ведь нужно куда-то идти.

Заканчивать карьеру промоутер не планирует. Хоть и его бабушка в Тольятти постоянно в разговоре сетует, что внук так и не стал поваром, хотя выучился в колледже. Артем верит, что промоутеры, несмотря на обилие рекламных опций, еще долго не покинут улицы мегаполисов.

КСТАТИ

Кони-вымогатели и битвы людей с роботами

Зазывалы появились на Руси уже в средние века. Заманивали покупателей прибаутками: «Приходите, разомните кости! Сегодня ярмарка приглашает в гости!» А могли и за кафтан хватануть да силком затащить в лавку. Воспоминания о таких наглостях сохранились в письмах иностранных послов.

Горький опыт немало туристов получили от «банды коней-вымогателей» Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня самыми надоедливыми промоутерами (пусть и не гласно, а лишь по многочисленным жалобам в соцсетях), считаются приглашающие на смотровую площадку в небоскребах Москва-Сити.

Горький опыт немало туристов получили от «банды коней-вымогателей». Парни в ростовых куклах лошадей и зебр предлагают сделать селфи на память, а потом тянут деньги за услугу. И не сто рублей, а по две-три тысячи. Сейчас из центра Москвы их прогнали, но дельцов можно встретить возле цирка на Вернадского, у городских парков.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Раз в несколько лет власти возвращаются к теме зазывал с громкоговорителями. Когда такой появляется близ жилого массива, на него начинают слать жалобы. В 2016 году подобная история закончилась трагедией. В Люблине мужика так доконала девушка с мегафоном под окнами, что он пальнул в нее из ружья и убил на месте. Экспертиза признала стрелка вменяемым. Ему дали 12 лет колонии.

Технологии приходят на подмогу зазывалам. Два года назад по Москве стали гулять компании по пять-семь человек с рюкзаками, в которые был встроен экран. На дисплее транслировалась реклама.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В ТЦ фланируют роботы и приглашают покупателей. Но киборг стоит минимум 1,2 млн рублей, живая рабсила пока дешевле. Уже известны конфликты между «новым» (с аккумуляторами и чипами) и «старым» (кожа да кости) поколением зазывал. В апреле этого года владелец ресторана у м. «Сходненская» поругался с наемным промоутером и уволил его. В заведении катался еще и робот. В сердцах уволенный работник толкнул дорогущую машину — у того треснуло электронное лицо.