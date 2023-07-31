Собянин: В ближайшие месяцы откроются станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро

На станции «Пыхтино» будет один наземный вестибюль

На Солнцевской линии метро на финишную прямую выходит строительство двух новых станций - «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

«Активно уже начались отделочные и монтажные работы, - сообщил сегодня, 31 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей станции «Пыхтино». - Надеюсь, в ближайшие месяцы обе станции будут запущены. Это значит, что мы получим один из самых протяженных радиусов московского метро - от «Делового центра» до «Внуково».

Мэр напомнил, что длина маршрута составит около 30 километров. На нем разместятся 14 станций.

«Линия важная, потому что она обеспечит не только Новую Москву, но и миллионы пассажиров аэропорта Внуково», – уточнил Собянин.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Новый участок Солнцевской линии метро длиной 4,9 километра с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» включает в себя метромост над рекой Ликовой длиной 460 метров. На этом отрезке поезда будут выезжать из тоннеля на поверхность, затем вновь уходить под землю.

Ликовский (Пыхтинский) метромост станет 12-м метромостом Москвы и вторым по длине после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Главной темой дизайна «Пыхтино» станет авиация

На станции «Пыхтино» будет один наземный вестибюль. Из-за перепадов высоты на участке одну из путевых стен сделают глухой, как на многих станциях метро. Другую стену украсит панорамное остекление.

Главной темой дизайна «Пыхтино» станет авиация. В павильоне появятся панно, посвящённые истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160.

На потолке - световые конструкции в виде цилиндров-турбин. Над эскалатором – модель самолета Ту-144.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После запуска станцией «Пыхтино» смогут пользоваться около 11 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году их станет в два раза больше – до 22 тысяч пассажиров в сутки.

Благодаря продлению Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково:

- ускорятся поездки прежде всего около 350 тысяч жителей и работающих горожан в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское в Новой Москве;

Станция «Аэропорт Внуково»

- для пассажиров аэропорта Внуково время в пути сократится примерно в 1,5 раза. К примеру, от аэропорта до станции «Мичуринский проспект» - с 37 до 23 минут, до «Москва-Сити» – с 60 до 40 минут. Кроме того, у путешественников появятся выбор удобных маршрутов для поездки в аэропорт на разных видах транспорта – метро, аэроэкспресс, автобус, электробус, такси, каршеринг или личная машина;

- разгрузятся соседние автомагистрали – Киевское (до 5%) и Боровское шоссе (до 12%), а также станции метро - «Рассказовка» Солнцевской линии (до 25%) и «Саларьево» Сокольнической линии (до 15%).