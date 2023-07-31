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Общество31 июля 2023 11:00

Собянин: В ближайшие месяцы откроются станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро

Благодаря этому ускорятся прежде всего поездки жителей Новой Москвы и авиапассажиров
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На станции «Пыхтино» будет один наземный вестибюль

На станции «Пыхтино» будет один наземный вестибюль

На Солнцевской линии метро на финишную прямую выходит строительство двух новых станций - «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

«Активно уже начались отделочные и монтажные работы, - сообщил сегодня, 31 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущей станции «Пыхтино». - Надеюсь, в ближайшие месяцы обе станции будут запущены. Это значит, что мы получим один из самых протяженных радиусов московского метро - от «Делового центра» до «Внуково».

Мэр напомнил, что длина маршрута составит около 30 километров. На нем разместятся 14 станций.

«Линия важная, потому что она обеспечит не только Новую Москву, но и миллионы пассажиров аэропорта Внуково», – уточнил Собянин.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Новый участок Солнцевской линии метро длиной 4,9 километра с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» включает в себя метромост над рекой Ликовой длиной 460 метров. На этом отрезке поезда будут выезжать из тоннеля на поверхность, затем вновь уходить под землю.

Ликовский (Пыхтинский) метромост станет 12-м метромостом Москвы и вторым по длине после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Главной темой дизайна «Пыхтино» станет авиация

Главной темой дизайна «Пыхтино» станет авиация

На станции «Пыхтино» будет один наземный вестибюль. Из-за перепадов высоты на участке одну из путевых стен сделают глухой, как на многих станциях метро. Другую стену украсит панорамное остекление.

Главной темой дизайна «Пыхтино» станет авиация. В павильоне появятся панно, посвящённые истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160.

На потолке - световые конструкции в виде цилиндров-турбин. Над эскалатором – модель самолета Ту-144.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После запуска станцией «Пыхтино» смогут пользоваться около 11 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году их станет в два раза больше – до 22 тысяч пассажиров в сутки.

Благодаря продлению Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково:

- ускорятся поездки прежде всего около 350 тысяч жителей и работающих горожан в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское в Новой Москве;

Станция «Аэропорт Внуково»

Станция «Аэропорт Внуково»

- для пассажиров аэропорта Внуково время в пути сократится примерно в 1,5 раза. К примеру, от аэропорта до станции «Мичуринский проспект» - с 37 до 23 минут, до «Москва-Сити» – с 60 до 40 минут. Кроме того, у путешественников появятся выбор удобных маршрутов для поездки в аэропорт на разных видах транспорта – метро, аэроэкспресс, автобус, электробус, такси, каршеринг или личная машина;

- разгрузятся соседние автомагистрали – Киевское (до 5%) и Боровское шоссе (до 12%), а также станции метро - «Рассказовка» Солнцевской линии (до 25%) и «Саларьево» Сокольнической линии (до 15%).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯСергей Собянин - мэр Москвы