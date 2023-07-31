2 сентября в «Коломенском» пройдет крупнейший ИТ-пикник года

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2 сентября в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет главный ИТ-пикник года, который объединит крупнейшие ИТ-компании России и более 30 тысяч участников: ИТ-специалистов и их семей. Праздник организуют Тинькофф совместно с одной из крупнейших конференций в России для IT-специалистов CodeFest и организатором музыкальных фестивалей «Мельница».

В ИТ-пикнике примут участие больше 30 тысяч человек: IT-специалистов разных направлений (от IT-инженеров до продакт-менеджеров), а также их друзья и члены семей. Это крупнейший однодневный семейный фестиваль, который объединит российское IT-сообщество. Главная цель организаторов — собрать на одной площадке активных участников IT-индустрии для обмена опытом, общения и развлечения.

В рамках мероприятия пройдут воркшопы на тему технологий и науки, а также лекции и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли, научных издательств, университетов и медиаэкспертов. Всего за один день можно будет послушать лекцию про науку, узнать о создании технологических платформ в крупной it-компании, поговорить о развитии AI-технологий, послушать лекции по космологии, астрофизике и многому другому.

Также будут работать интерактивные площадки от крупнейших IT-компаний России. Можно будет познакомиться с новыми разработками и сервисами, пообщаться с представителями компаний и узнать о том, как работают изнутри популярные ИТ-продукты. В числе первых ИТ-партнеров фестиваля: «Сколково», hh.ru, Positive Technologies, Selectel, «Тинькофф»

Прийти на «ИТ-Пикник» можно всей семьей. Там будет создано больше 15 интерактивных зон для взрослых и детей любого возраста. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, шахматных турнирах и VR-активностях, связанных с робототехникой и космонавтикой.

Так, в отдельной зоне от Музея космонавтики будет проходить мастер-класс «Создай ракету» и викторина «Лунный космоквиз», а в зоне от Московского планетария — квест-куб «Квест на Марс!», в рамках которого детям нужно будет выполнить задания, завершить миссию и совершить посадку на Марс за 90 минут.

Ну и конечно, какой фестиваль без музыкальной программы. Организаторы припасли секретного музыкального хэдлайнера. Его имя объявят накануне мероприятия. В течение всего дня на музыкальной сцене ИТ-Пикника выступят Therr Maitz, The Hatters, Zototo, Антоха МС и Сироткин. А еще гости сами смогут попробовать себя в роли музыкантов. Для них будут организованы мастер-классы по игре на барабанах, бас-гитаре и электрогитаре от известных музыкантов.

Билеты на ИТ-Пикник можно получить за благотворительный взнос. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте it-picnic.ru. Каждый участник с билетом может бесплатно привести с собой одного взрослого и/или до двух детей. Деньги за купленные билеты вносятся напрямую в одну из благотворительных организаций. Их список можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.