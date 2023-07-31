Электросамокатчики "терроризируют" Москву: как пожаловаться на лихачей и запретить им пользоваться кикшерингом

С начала сезона операторы уже заблокировали более 7 тысяч аккаунтов нарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Найти управу на лихача на «электробайке» стало проще с 1 марта этого года. В ПДД добавили понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Сюда включили самокаты, моноколеса, гироскутеры и прочие девайсы на электрической тяге. За время действия новых законов Госавтоинспекция наказала штрафами более 15 тысяч пользователей. Статистику опубликовал Дептранс Москвы.

Сейчас, чтобы покарать самокатчиков, у инспекторов есть две статьи КоАП. Одна за управление в пьяном виде и любое другое нарушение, если байкер нетрезв. Санкция 1500 рублей.

Второй вид штрафов можно условно назвать: «за все остальное» (800 рублей). Это езда вдвоем на самокате или езда не там, где надо (а надо по велодорожке, если ее нет, то по тротуару, если и его нет, то по обочине автодороги), превышение скорости выше 25 км/час, создание помех движению транспорта, травмирование пешехода.

С началом летнего сезона инспекторы ГИБДД несколько раз устраивали рейды по Москве. Плюс в повседневной службе бдят за самокатчиками. Вот и «наштрафовали» 15 тысяч раз.

Своей статистикой поделились и кикшеринги — сервисы аренды самокатов. С начала сезона операторы уже заблокировали более 7 тысяч аккаунтов нарушителей. Блокируют тех, на кого составили протокол полицейские, плюс на нарушителей внутренних правил сервисов. Например, арендовать самокат можно только с 18 лет. Но если компания узнает, что старший товарищ или родитель зарегистрировал в приложении и дал доступ ребенку, то за такое блокируют. Бан — пожизненный, но в теории через техподдержку можно попросить компанию смилостивиться.

КОНКРЕТНО

Как пожаловаться на электросамокатчиков

Если самокат частный (они не окрашены в фирменные цвета), то выход один — звонить в полицию. Но вероятность, что где-то поблизости будут инспекторы, которые оперативно прибудут на место, невелика. В случае столкновения с самокатчиком — обязательно набирайте 02. Так будет зафиксирован факт — в будущем это пригодится.

С нарушителями на кикшеринговых самокатах проще. Сделайте снимок или видео лихача. Важно, чтобы в кадр попал номер самоката. Он висит у заднего колеса. Свяжитесь с компанией-оператором (можно найти номер в интернете или скачать приложение или написать в службу поддержки). Опишите ситуацию и приложите фото.