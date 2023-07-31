Проверяем слух о наглости москвичей: арендуют такси, чтобы кататься по выделенным полосам?

Фото: Иван МАКЕЕВ

В соцсетях обсуждают очередной совет, как «хакнуть» эту жизнь. Пробки в центре Москвы нипочем, когда ты на такси. Ведь они ездят по выделенным полосами. И не обязательно быть в роли пассажира.

Можно взять желтую машину с шашечками в аренду и колесить по городу в удовольствие. Выделенка в каком-то смысле даже круче мигалки, которые, напомним, запретили в 2012 году. Пока остальные простаивают в заторе, ты спокойно едешь.

Сработает ли лайфхак на деле?

— На самом деле такая схема есть. В базе ЦОДД (московское ведомство, которое отвечает за организацию дорожного движения. — Ред.) есть сведения о наличии разрешения на деятельность такси. Но оно выдается на автомобиль, водитель никак не привязан к транспортному средству. Таксисты ведь не работают по трудовому договору, у них только договор аренды транспортного средства. Поэтому нет проблемы взять авто и проехать из точки А в точку Б, — рассказал KP.RU руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

Мы обзвонили несколько компаний, который сдают машины в аренду под такси. В объявлениях они прямо не пишут, мол, «бери и катайся по выделенке». Но используют нейтральную формулировку: «разрешено ездить по выделенным полосам». Но оказалось, не все так просто.

Иномарка эконом-класса (Hyundai Solaris, Volkswagen Polo) под такси будет стоить 1800 рублей в сутки. Но при условии аренды от одного месяца. А некоторые еще и прописывают условие: обязательно брать заказы через агрегаторы такси. Например, не менее 10 поездок с пассажирами в день.

Потому что современные таксопарки очень плотно сотрудничают с приложениями, через которые мы заказываем такси. Тут ничего не попишешь: агрегаторы возглавили таксомоторный рынок. Они дружны с компаниями, которые выдают авто в аренду и предлагают им комиссию за каждого водителя. То есть прокаты зарабатывают дважды: и на сдаче машин, и с дохода водителя.

— Если вы не планируете выполнять заказы в агрегаторах, тогда аренда от 3000 рублей в сутки, — объявили цену в одном из таксопарков.

Насколько удобно водителю ехать за арендной машиной и возвращать ее, платить деньги, только чтобы покататься по выделенке — вопрос приоритетов.

Есть и другой «подвох». Дорожные камеры, которые снимают езду по выделенным полосам, машину из базы не накажут. Но если остановит инспектор ДПС, спросит путевой лист, поинтересуется, в каком такси работаете, а водитель ничего внятного не ответит — это штраф. Накажут за езду по автобусной полосе на 3000 рублей.