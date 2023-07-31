Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: «К 1 сентября откроем 129 построенных и капитально отремонтированных детсадов и школ»

Фото: Дмитрий Белицкий

Московская область готовит к новому учебному году десятки новых школ и детских садов. Помимо возведенных с нуля учебных заведений это дополнительные корпуса (пристройки) уже существовавших школ, которым требовалось расширение, а также учебные заведения, где был проведен капитальный ремонт.

Готовность школ и детских садов губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил на традиционном еженедельном совещании с руководителями региональных министерств и главами городских округов.

- Остался месяц до начала учебного года. Большая тема, актуальность которой не уменьшается - капитальный ремонт. Напомню, что это президентская инициатива. Мы каждый год ремонтируем 62-65 школ из 1,5 тысяч, которые работают у нас. А также ежегодно сдаем порядка 30 новых, - рассказал Андрей Воробьёв.

Губернатор обратил внимание руководителей округов, что тема учебных заведений должна быть у них на личном контроле.

- Заказчиком по строительству и капитальному ремонту школ является глава муниципалитета. И все, что происходит в них, должно быть в сфере вашего внимания, чтобы потом не получилось так, что нам нужно будет что-то переделывать. Важно, чтобы образовательные учреждения работали на должном уровне.

1 сентября в 17 муниципалитетах Московской области заработают 23 (!) новые школы, в которых смогут учиться в общей сложности более 15 тысяч ребят. Самая крупная откроется в жилом комплексе «Гусарская баллада» (Одинцовский городской округ) - она рассчитана на 2200 учеников. Помимо нее новые школы появятся в Красногорске, Коломне, Истре, Мытищах и во многих других округах.

Еще 14 только что построенных школ будут запущены в период с 1 сентября до конца декабря текущего года.

Заработают на полную мощность все три образовательных кластера, которые созданы в Подмосковье.

Так, к новому учебному году в естественно-научном кластере (он создан на базе Физтех-лицея в Долгопрудном) будет запущен детский технопарк, способный одновременно вмещать до 500 посетителей. Здесь оборудованы лаборатории для практических занятий по физике, химии, биологии. Помимо этого на территории будет открыт кампус, в котором смогут жить до 200 иногородних ребят. (Стоит отметить, что корпус начальной школы на 425 мест здесь запустили еще год назад, 1 сентября 2022-го).

Гуманитарный кластер (Гимназия имени Е. М. Примакова, Одинцово) прирастет новым учебным корпусом на 500 учащихся. Год назад здесь были запущены 4 кампуса и стадион с трибуной.

А в Истре в сентябре начнет учебу первый набор инженерно-технического образовательного кластера имени В.И. Долгих. На базе областного Технолицея будут готовить айтишников и инженеров. В инфраструктуру кластера входит школа, в которой смогут учиться до 960 ребят, детский сад на 320 мест, а также собственный стадион с трибунами, вмещающими 500 человек. Этот кластер будет открыт досрочно.

- В Физтех-лицее в прошлом году ввели начальную школу, завершено строительство кампуса, идут финишные работы в основном здании технопарка, выполняется благоустройство, - доложил Андрею Воробьёву министр строительного комплекса региона Владимир Локтев. - Завершаем работы - заканчиваем спортблок, блоки науки и основную входную группу, а также прилегающую территорию. С 2024-го на 2023-й по вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы перенесли сдачу Технолицея имени Долгих.

Для всех новых и расширенных учебных заведений формируется педагогический состав.

- Мы ищем и учителей, и директоров по всей стране, - отмечает Андрей Воробьёв. - Однако во многих наших территориях есть сильные школы. Предполагаю, что в команде сильного руководителя работают те, кто может пойти в рост, на повышение. Если в нашем педагогическом сообществе есть человек, который подходит на должность, мы должны рассматривать его в первоочередном порядке. Это очень полезная практика.

Программа по капитальному ремонту школ в Подмосковье также реализуется весьма активно. Через месяц будут запущены сразу 63 школы и 3 колледжа, в которых проводились работы. Еще 5 колледжей заработают до конца года.

Помимо этого к 1 сентября в Московской области откроются 13 новых детских садов и еще 27 - после капремонта.