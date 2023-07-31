«Очень важная тема»: Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье благоустроят 60 общественных пространств

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К концу 2023 года количеств парков в Подмосковье увеличится до 193. Плюс 9 за год. А ведь еще в 2013-м на территории Московской области было всего 25 парков. Невероятно, но факт: в 80% муниципалитетов парки отсутствовали как класс. Однако после запуска губернаторской программы «Парки Подмосковья» число таких зон выросло почти в 8 раз!

Места для отдыха недалеко от дома - один из факторов комфортной жизни человека. Именно поэтому десять лет назад в Подмосковье начали активно развивать парковое пространство. Тему парков и общественных пространств губернатор Андрей Воробьёв обсудил сегодня на совещании с руководителями региональных министерств и главами городских округов.

Благодаря благоустройству и развитию инфраструктуры парков год от года число посещений парков только растет. В 2022 году этот показатель вырос до 57 миллионов. А до конца 2023-го, по прогнозам, увеличится до 66 миллионов.

- Содержание парков, наполненность их событиями - очень важная тема, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы для того, чтобы привести в порядок городские парки, которые посещают люди разных поколений. Благодаря поддержке Президента и Государственной Думе принят закон, позволяющий нам еще более качественно наводить порядок и в лесах, делать там места отдыха для проведения досуга.

Губернатор подчеркнул, что общественные пространства многих территорий приводят в порядок благодаря активной работе в рамках президентской программы по благоустройству в малых городах и исторических поселениях

- Это касается и наших объектов. Это также должно предполагать ритмичную качественную работу и в парках. Мы регулярно встречаемся с жителями и видим, что запрос на их благоустройство очень большой. Не так давно мы провели опрос, в нем приняли участие - мы даже не ожидали - порядка 200 тысяч человек, которые высказали свое мнение по поводу того, что бы они хотели в них видеть.

По итогам этого опроса самыми популярными парками городов с населением более 200 тысяч жителей названы «Пехорка» (Балашиха), Центральный (Мытищи), «Елочки» (Домодедово), «Эко-берег» (Химки и, Парк Малевича (Одинцово). Пятерка городов, где проживают от 100 до 200 тысяч человек, - «Сестрорецкий» (Клин), «Фабричный» (Истра), «Кривякино» (Воскресенск), «Молодежный» (Реутов), городской парк (Солнечногорск). Среди населенных пунктов до 100 тысяч городские парки Павловского Посада, Каширы, Луховиц, Краснознаменска, Кузьминский лесопарк в Котельниках.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил губернатору, что парки обустраиваются по современным стандартам, в том числе с точки зрения безопасности посетителей. Так, например, на территориях установлены 2,5 тысячи подключенных к системе «Безопасный регион» камер видеонаблюдения. Плюс мачты освещения вдоль прогулочных дорожек. Обратную связь с жителями власти поддерживают через чаты и портал «Добродел».

- Большинство жалоб из парков мы получаем, когда туалет не работает, - рассказал министр. - И здесь необходимо постоянно контролировать наличие договоров на обслуживание, ремонт, поставку средств гигиены, штат уборщиков с инвентарем. Мы запустили сервис «Бот Парки Подмосковья», а также внедряем сейчас установку специальных датчиков на двери в туалетах, пока пилотно, но хотим это сделать во всех парках. Это программное обеспечение позволит нам контролировать их работу.

В 2023 году В Московской области будут завершены работы по благоустройству сразу 60 общественных территорий, парков и лесопарков. Часть из них уже ввели. 7 объектов запустили в июне, 6 - в июле. В августе откроют сразу 26, в сентябре - 14, в октябре - оставшиеся 5.