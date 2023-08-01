Раннее утро в деловом квартале, вопреки поводу, довольно спокойное Фото: Андрей АБРАМОВ

Около трёх часов утра 1 августа жители запада Подмосковья стали звонить в экстренные службы и сообщать о жужжании моторов беспилотников над поселками, а затем громких взрывах. Это работало ПВО, которая поразила атакующие дроны.

— Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв. м, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города добавил, что информации о пострадавших нет.

Раннее утро в деловом квартале, вопреки поводу, довольно спокойное. Первые офисные клерки и работники кафе выходят со станции МЦК и буднично бредут на службу. За спиной гудит трасса, впереди коммунальщики опять раскопали тротуар, чтобы уложить коммуникации. За награмождением строительных заборчиков прохожие не сразу замечают пару пожарных машин и полицейских минибасов.

— Опять что-то? - спрашивает у уборщика станции, проходящая мимо дама.

— Да, ничё серьезного... - заметая пыль, отвечает дворник.

В это время работники круглосуточной кафешки в одном из небоскребов идут с полными подносами капучино.

- Вот, это для парней, — говорит один бариста и вручает кофе тем, кто ликвидирует последствия.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила:

— Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

В башне, куда спикировал БПЛА находятся офисы. Ранним утром они пустовали. Взрывной волной выбило шесть стекол, около десятка вокруг покрылись копотью.

Вылетевшие осколки изрешетили фасад высотки напротив.

10-й этаж комплекса, куда в воскресенье, 30 апреля, удалил другой дрон, уже обшили временными панелями.

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