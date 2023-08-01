Самая дорогая, высотная и «утонченная» недвижимость Москвы: квартиры и особняки для тех, кто хочет «не как у всех»

На пьедестале самого дорогостоящего вышла квартира в ЖК «Золотой» на Софийской набережной. Фото: ЦИАН

Новый рекорд цены

3,7 млрд рублей

Несколько лет звание самого дорого жилья в Москве удерживал пентхаус в новостройке на Тверской — с окнами на Триумфальную площадь. Застройщик хотел выручить за него 3,153 млрд рублей. Это целый этаж дома площадью свыше 1000 «квадратов». Однако сейчас объект упал в цене на 500 млн! А на пьедестале самого дорогостоящего вышла квартира в ЖК «Золотой» на Софийской набережной — окна выходят на Кремлевскую стену и Тайницкую башню.

Фото: ЦИАН

Площадь 452 кв.м. «Собственное родовое гнездо» — гласит объявление о продаже. Тут семь гардеробных, пять уборных, но всего лишь три спальных. Зато каждая с рабочим кабинетом. У пентхауса две огромных террасы (одна из которых крыша дома).

Фото: ЦИАН

Особняк на Остоженке

5,45 млрд рублей

Двухэтажный ампирный особняк с мезонином архитектор Кекушев (автор гостиницы «Метрополь») перестроил по заказу купца Лыжина в 1880-м. Владелец суконных фабрик купил этот дом и заказал его переделку именитому мастеру. После революции тут был детсад, внутренние интерьеры были утрачены. Во время реконструкции в 2006 году их частично восстановили. По документам домом владеет фирма, а ее учредитель занимается добычей меди и никеля.

Фото: ЦИАН

Два этажа, общая площадь 1500 кв. м. Большая часть интерьеров в стиле конца 19 века. Уж больно напоминает музей. И менять их нельзя, поскольку особняк в реестре объектов культурного наследия. Впрочем, со времен Лыжина кое-что поменялось. Пристроили лифт, а в подвале сделали спа-зону с бассейном. Бонусом идет участок земли на заднем дворе в семь соток.

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Новомосковский Версаль

5 млрд рублей

Величественная резиденция 3 000 кв.м в коттеджном поселке Городище. Это Воскресенское поселение вдоль Калужского шоссе. В отделке интерьеров оникс, мрамор, ценные породы дерева. Дом разделен на мужскую, женскую и семейную части. В каждой своя кухня и вообще все необходимое, дабы не пересекаться с домочадцами. Чтобы обойти все комнаты нужно нон-стоп бродить около 10 минут.

Фото: ЦИАН

Высота потолков до пяти метров. Есть большой бассейн, два гаража, домик для барбекю (утонченная ротонда) и личный кинозал. Имя владельца, который решил избавить от хором, не разглашается. Судя по предпочтениям в интерьерах — человек голубых кровей, ну или новый русский.

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Выше некуда

2,6 млрд рублей

Это 95-й этаж «Башни Федерация» в Москва-Сити. Высота 370 метров (Эйфелевая башня 324 м). Зимой у «небожителей» на пять градусов холоднее, чем на земле. Шесть лет, как комплекс построен, но продать пентхаус не могут. Пока же там проводят статусные мероприятия.

Фото: ЦИАН

Пространство пентхауса находится внутри огромного купола высотой 12 метров. Есть собственный скоростной лифт, ехать на котором около 1 минуты.

Фото: ЦИАН

Квартира большого художника

325 млн рублей

Квартира в доходном доме графа Шереметьева 1913–1915 годов постройки в Романовом переулке — 250 метров до Манежа. «Аристократический центр города, знаменитые соседи» — указано в объявлении. Восемь комнат на 304 кв.м. Журналисты называют владельцем объекта художника Александра Шилова. Сам он не комментирует этот факт. Однако на фото интерьеров видны его полотна, а в гардеробной висят стильные пиджаки один в один как у именитого художника.

Фото: ЦИАН

На полу дубовый паркет, стены покрывает художественная роспись, восстановлены историческая лепнина. Потолки под 4 метра. Есть дровяной камин.

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

Позволит стать москвичом

2,9 млн рублей

Самое бюджетное жилье, которое сегодня позволяет стать обладателем заветной московской прописки. Студия находится в поселении «Филимонковское» в Новой Москве (от конечной м. «Коммунарка» 8 км). Тут низкоэтажный квартал новостроек. 14 «квадратов» — прямо скажем не хоромы. Типичный представитель современного типа жилья — «микростудия». Такие бывают и по 8 кв.м.

Фото: ЦИАН

Придется потратиться еще на ремонт ибо здесь голые стены. Диван будет стоять впритык к кухонному гарнитуру, туалет и душ «съедят» еще два-три «квадрата». Такие студии часто покупают под сдачу: окупаемость 10 лет и меньше — в два раза быстрее обычной квартиры

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

301,2 тыс. руб. - средняя цена «квадрата» в Москве.

12,4 млн руб. - средняя цена квартиры массового сегмента в новостройке в Москве.

14,3 млн руб. - средняя цена «вторички».

6 лет и 5 месяцев нужно семья москвичей со средним доходом, чтобы накопить на двухкомнатную в «массовой» новостройке.

Самые дорогие квартиры в районе Арбат (481 тыс. руб. за кв.м), самые дешевые в Выхино-Жулебине, Косино-Ухтомском, Некрасовке (196 тыс. руб. за кв.м).

Источник: «ЦИАН. Аналитика», «Метриум», «Индекс Рынка Недвижимости»