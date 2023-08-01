С начала года для москвичей и бизнеса состоялось более 18,7 тысячи консультаций по имущественно-земельным вопросам

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Информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости помогает жителям и бизнесу с 2019 года. Сюда можно обращаться по разным вопросам, связанным с имущественно-земельными отношениями. Среди них, например, оформление и использование земельных участков и нежилых сооружений, самовольное строительство, размещение летних кафе, рекомендации по устранению нарушений. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с января по июнь этого года горожане и бизнес более 18,7 тысячи раз обратились за консультациями на такие темы. Цифра примерно в два раза больше, чем годом ранее. Кстати, почти столько же обращений было зафиксировано за весь 2022 год - более 20 тысяч.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров пояснил, что информационно-консультационный центр также организует вебинары, стратегические сессии, круглые столы и дискуссионные площадки для бизнес-сообщества.

«Всего в первом полугодии 2023 года провели 60 подобных встреч – это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го, - отметил глава ведомства. - С января по июнь текущего года в таких мероприятиях приняли участие более 6,2 тысячи человек, что в 1,5 раза превышает показатель первого полугодия 2022-го».

Афиша ближайших онлайн-мероприятий размещается в новостной ленте Госинспекции по недвижимости.

Консультацию специалистов в сфере имущественно-земельных отношений можно получить в ИКЦ по электронному адресу ikc_gin@mos.ru или номеру телефона 8(925)753-11-37. Московский офис находится в Мясницком проезде, дом 2/1. Личные очные приемы в нем продолжат уже в скором времени после завершения капремонта здания.