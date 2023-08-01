Начало августа станет в Москве и области самым жарким за все лето

Метеобюро прогнозирует самую жаркую за все лето погоду на выходных в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Начинается август, завершающий летний месяц, первая неделя которого порадует москвичей и жителей области ясной погодой и теплым, а порой даже жарким воздухом. Как рассказали «Комсомолке» в Московском метеобюро, в столицу и окрестности начинает поступать очень теплый воздух с Поволжья и с северо-запада Казахстана. Плюс к этому сейчас над столицей формируется антициклон, что гарантирует нам на первой неделе августа погоду теплую и солнечную, без существенных осадков. Температура воздуха в дневные и ночные часы начнет постепенно повышаться.

К пятнице 4 августа ночью будет +18 - +20 градусов, а днем +26 - +28. Уже в субботу 5 августа температура поднимется до +28 - +30, а в воскресенье 6 августа в Москве ожидается +30 - +32.

- Выходные будут самыми жаркими с начала этого летнего сезона, температура будет существенно выше климатической нормы, на 4 – 5 градусов, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. - Рассчитывать на то, что такая жаркая погода продержится у нас долго, не приходится. Скорее всего уже со вторника на следующей неделе характер погоды изменится, она станет более облачной, дневная температура будет около + 25 и прибавится дождей. Поэтому стоит воспользоваться ближайшими выходными и провести их на природе.

Похоже, это станет небольшой компенсацией за, мягко говоря, прохладный и пасмурный июль, в котором 18 из 31 дней выдались дождливыми, а в отдельных столичных регионах уровень осадков значительно превышал норму, так на ВДНХ месячный «план» по осадкам был перевыполнен на 180% и составил 151,2 мм. При этом среднемесячная температура по июлю в Москве была всего +19,8. Лишь начало июля побаловало нас теплой погодой с максимальной температурой +29 градусов.