На урбан-форуме в Москве покажут вагоны метро будущего, а виртуальная реальность позволит ощутить себя в другом теле

На четырех площадках Москвы проводят масштабный фестиваль с бесплатными активностями для всей семьи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открылся «Московский урбанистический форум». Его проводят в 12-й раз. Название звучит, как событие для профессионалов-градостроителей. На деле все гораздо ближе рядовым жителям. Мы бы даже сказали, что это отличный вариант для семейного досуга и посетителей всех возрастов.

У форума четыре площадки. Каждая посвящена своему направлению. Вот чем там можно заняться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Гостиный двор»

Ильинка, 4 (м. «Охотный ряд»)

Заходите через вход №4 и окажитесь в центре «Гостиного двора». Тут все посвящено «социалке»: здравоохранению, образованию, «Московскому долголетию» и уходу за пожилыми. Звучит не слишком интересно для «молодых и красивых», но на деле можно зависнуть на целый день. Два этажа занимают стенды экспонентов. То бишь разных ведомств, которые представляют свои проекты. И не просто показывают, а завлекают гостей довольно занятыми вещицами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Например, в блоке, который курирует соцзащита, есть симулятор старости. Тебя облачают в утяжелители (мешки с песком на руки, ноги, корпус), дают шлем виртуальной реальности и пульты управления. Вуаля и в вы в другом теле — среднестатистического пожилого человека. Зритель оказывается посреди квартиры. На диване мурчит кот, работает радио. В таком обмундировании нужно выполнять рядовые дела по дому: помыть посуду, приготовить обед, посмотреть телевизор и оплатить счет за «коммуналку».

За соседней стеной разыгрывают иммерсивный спектакль про человека с деменцией. Зрителям выдают пульты для голосования и зал в реальном времени решает, как поступить персонажам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть детская комната, танцевальные тренажеры, виртуальные гонки на велосипедах. Эффектным получился музей вредный привычек. В «медицинском блоке» можно провести операцию (то же в шлеме виртуальной реальности), научиться оказывать первую помощь и пройти обследование, чтобы узнать истинный возраст организма. Ультрафиолетовый сканер считывает кожные покровы, а врач разъясняет результат и дает рекомендации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лужники»

Лужники, 24, стр. 1 (МЦК «Лужники»)

Здесь все про спорт и отдых на свежем воздухе. Установили бассейны, где можно будет покататься на сапборде (доска с веслом), покорить искусственную волну на серфе или встать на вейкборд (доска с тарзанкой). Катают на картинге, преподают йогу в гамаках и растяжку, двигаются в ритмах зумбы (модный танцевальный фитнес). В спортивной коробке практикуют летний вид хоккея — на роликовых коньках.

Плюс проводят мастер-классы. Например, по скульптурной лепке или техобслуживанию автомобиля. В кинотеатре выдают очки виртуальной реальности, в которых можно побродить по Москве. В расписании есть квизы (интеллектуальные викторины), квесты и экскурсии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Зарядье»

Варварка, 6, стр. 1 (м. «Китай-город»)

Площадка откроется с 4 августа. Тут деловая программа (на некоторые события вход открыт для всех интересующихся урбанизмом), фестиваль и грандиозная выставка. Концертный зал превратили в выставку «Город для каждого». Инсталляции посвящены мегапроектам Москвы будущего.

В парке и павильонах ежедневно десятки событий: кинопоказы, лекции, дискуссии, шоу артистов, танцевальные мастер-классы, занятия йогой и тренировки. Звездные спикеры расскажут об искусстве, моде и влияющих на жизнь города проектах В пространстве арт-медитаций проводят чайные церемонии и уроки балета.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Манеж»

Моховая, 18 (м. «Охотный ряд»)

Площадку пока готовит, примерное время открытия — середина августа. Здесь ждут поклонников темы общественного транспорта и строительства. Рассказывают о новых технологиях вроде поездов «Москва» и «Иволга» или электрических речных судов. Для ребятни появится досуговый центр, большой фудкорт, анимация и зона для фото. Обещают продемонстрировать прототипы новых вагонов метро, самую большую голограмму в России и побывать на воссоздать тоннели строящегося МЦД-5.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Площадки работают ежедневно с 11:00 до 22:00 до 10 сентября. Вход свободный. Некоторые мероприятия по предварительной записи. Подробное расписание и регистрация доступна на сайте форума mosurbanforum.ru. Выбирайте интересующую вас площадку на главной страницу, кликайте и смотрите афишу на каждый день.