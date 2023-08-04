Как бизнес в Казахстане помогает популяризовать шахматы

Фото: Казахстанская Федерация шахмат

Так, в Астане весной этого года прошел Чемпионат мира по шахматам, на котором победу одержал Дин Лижэн. У многих на слуху также недавние громкие победы талантливых казахстанских шахматистов Бибисары Асаубаевой, Жансая Абдумалик, Динары Садуакасовой и других. На сегодня казахстанская женская команда шахматисток считается одной из лучших сборных мира, а детско-юношеская сборная постоянно выигрывает медали на различных чемпионатах.

Доказать свое мастерство они смогут уже скоро: в августе в прикаспийском городе Актау стартовал первый в мире чемпионат по шахматам среди школьников. В рамках World Schools Team Championship в Казахстан съедутся более 400 школьников из 53 стран и сразятся за звание чемпиона мира. Дармен Садвакасов, первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат, надеется, что этот новый формат станет большим шахматным праздником для детей и наберёт популярность в будущем. Ведь соревноваться будут не спортсмены или воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники – любители шахмат.

Проведение такого масштабного стало возможно благодаря Казахстанской федерации шахмат и команде ФИДЕ при поддержке крупного финансового холдинга Freedom Holding Corp.

«Наша ключевая цель – сделать шахматы более популярными среди школьников, вовлечь молодых казахстанцев в эту игру, и добиться того, чтобы этот спорт стал для них ключом к успеху в их жизни», – поделился Тимур Турлов, президент Казахстанской федерации шахмат и CEO Freedom Holding Corp.

Холдинг старается не только популяризировать шахматный спорт в республике, но и предоставить возможности для подрастающего поколения. Так, Турлов планирует увеличить количество шахматных секций в Казахстане с 7 до 14 тысяч.

Шахматы вновь вызывают интерес у мировой общественности, являясь не только увлекательным интеллектуальным видом спорта, но и объединяющей силой для людей и стран со всех континентов. Уже сейчас Казахстан привлекает лучших шахматистов мира, организовывая такие глобальные турниры, как Чемпионат мира, Континентальный чемпионат Азии и World Schools Team Championship.

Все это стало возможно благодаря слаженной работе правительства и бизнеса. Генеральный партнер Казахстанской федерации шахмат Freedom Holding Corp. поддерживает и финансирует проведение международных турниров.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович также оценил высокий уровень развития шахматной культуры в стране: «Я рад, что шахматы становятся значительной частью жизни в Казахстане. Казахстан стал одной из столиц шахмат последние месяцы. Несмотря на уже внушительный достигнутый результат, впереди у нас много новых целей и побед».

Инициатива бизнеса совместно с поддержкой государства становится ключевым драйвером формирования спортивной культуры в Казахстане, а популяризация шахмат среди школьников создаст основу для развития шахмат на многие-многие годы и позволит по-настоящему раскрыть шахматный потенциал страны.

«Я рад, что у нас есть возможность внести свой вклад в развитие шахматного спорта, особенно здесь, в Казахстане, где находится большая часть нашего бизнеса и где мы видим связь деятельности нашего холдинга с амбициозным видением будущего страны. Мы стараемся сделать так, чтобы с одной стороны шахматы стали массовым спортом, а с другой – чтобы действительно талантливые ребята получили всю необходимую поддержку для дальнейшего развития», – говорит Тимур Турлов.