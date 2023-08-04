Москву ждут самые жаркие выходные лета: Когда закончится пекло

Москва. Горожане загорают на берегу Путяевского пруда в парке Сокольники. Фото: Андрей АБРАМОВ

Какая погода ждет москвичей и жителей других регионов страны в ближайшую неделю? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

- Жаркая погода - выше 30 градусов в дневные часы - в центральном районе европейской части страны продержится еще пять дней, - предупреждает Татьяна Георгиевна. - Для Москвы мы ждем максимальную температуру в пределах 30-33 градуса. Это уже категория очень жаркой погоды, которую можно отнести к опасным явлениям погоды. Особенно учитывая, что и ночи в Москве будут душными - где-то в районе 22 градусов. Такая же погода удержится в понедельник и во вторник. А в середине недели произойдет смена погоды, ее характера будет определять более северный антициклон, жара спадет. При этом может выпасть и значительное количество осадков.

На европейской территории России погода будет жаркая, а местами даже очень жаркая. В Поволжье температура воздуха может достигать 35 градусов. На Черноморском побережье и в Крыму тоже тепло, в Сочи на выходные ожидается 30-35. Но начиная с воскресенья, погода на курортах может немного испортиться из-за кратковременных дождей. Начеку должны быть жители Урала и юга Западной Сибири, там атмосферный фронт принесет грозовые, ливневые дожди. И температура воздуха немного понизится.

Что касается Дальнего Востока, там на большей территории, за исключением, Чукотки, температура воздуха чуть выше нормы, но дождей на большей части не ожидается. Исключением может стать крайний юго-восток, район Владивостока. В выходные дни там погода испортится, пройдет очень активный атмосферный фронт, который принесет понижение температуры. Но в субботу и воскресенье там все равно будет довольно комфортно.