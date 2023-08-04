Как выглядят первые бассейны Москвы, с которым столица собирается переплюнуть Сочи

Отдельного детского бассейна в новых зонах отдыха не предусмотрено, но ребятне нравится в джакузи. Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце июля мэр встречался с жителями Восточного округа. Сергею Собянину пожаловались, мол, курорты Краснодарского края этим летом битком. Нельзя ли придумать какую-то альтернативу в Москве? Точнее, альтернатива уже есть — бассейн. В пример привели Северный речной вокзал.

Мэр не растерялся.

— Мы задумали такую историю: сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе. И в парках пять бассейнов запускаем в ближайшее время. Департамент жилищно-коммунального хозяйства в следующем году запускает около десяти таких бассейнов. Будем развивать, наращивать, чтобы переплюнуть Сочи. Москва будет город-курорт.

Один из новых бассейнов открылся в «Сокольниках» (про другие см. «Кстати»). Сюда мы и отправились.

Оговоримся, что в парке уже есть бассейн. Называется оригинально — The Bassein. Он находится западнее главного входа — Митьковский проезд, 1, стр. 1. Шезлонг на день стоит 2500 — 3000 руб. Но можно оплатить сеанс (около трех часов), тогда будет в два раза дешевле. Местечко модное и популярное. В знойные дни у входа приличная очередь, на территории работает ресторан, играют диджеи.

Размеры бассейнов — 5,5х11 метров. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новая зона отдыха расположен в другой части парка — со стороны Ростокинского проезда (5-й Лучевой просек, владение 16А). Тут кемпинг, где паркуются туристы с автодомами. А теперь еще и бассейн. От метро удобно добираться на 25 трамвае до остановки «Институт иностранных языков». Пешком от центрального входа идти 35 минут.

Стоит жара, а температура в этой части парка ощутимо ниже — кругом огромные деревья и много тенистых мест. Но солнышко над лежаками не заслоняют, а дышится при этом легче.

Сам «басик» выглядит стилево. В таком же эко-стиле сегодня строят крутые приморские отели. На территории два бассейна и джакузи диаметром в пять метров. Лежаков чуть большее ста.

Всего больше ста лежаков, но пока о месте еще не знают, поэтому отдыхающих мало. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вода, как и говорил мэр, подогревается. Но не для зимнего режима работы. В бассейнах комфортные +26 по Цельсию, в джакузи +32. В последнем плещется ребятня, поскольку «лягушатника» здесь нет. Ванны взрослых бассейном переливаются аки жемчужины. Но они не для спортивных заплывов, а исключительно для релакса.

Проект получился стильным. Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории есть кухня и бар. Заказ приносят официанты. В «Сокольниках» меню такое: шашлыки (570 — 820 руб.), пицца (620 — 820 руб.), бургеры и хот-доги (430 — 690 руб.), закуски (450 — 520 руб.) и десерты (290 — 350 руб.). Из напитков чай-кофе, соки, газировка (200 — 400 руб.) или пиво (400 — 690 руб.).

Народу пока немного: о новинке прознать не успели. Так что успевайте занять место поближе к воде.

Так выглядит вход в «Сокольниках». Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Где еще появились новые бассейны

«Ходынское поле» (м. «ЦСКА»). На площадке между холмом с панорамными качелями и прудом.

«Красная Пресня» (м. «Выставочная»). Находится на острове в центре парка у главной сцены.

Парк 50-летия Октября (м. «Проспект Вернадского»). Около ротонды к северу от площади Семьи.

Ландшафтный парке «Митино» (м. «Волоколамская»). У Фестивальной площади рядом с Пенягинским прудом.

В каждом из парков есть по два бассейна и джакузи. Режим работы с понедельника по четверг с 09:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 09:00 до 22:00.

КОШЕЛЕК

В будни взрослый шезлонг на весь день стоит 2000 руб., детский (5 — 12 лет) — 1000 руб.

С пятницы по воскресенье взрослый 2500 руб., детский 1250 руб.

В цену входит аренда полотенца. Детям до 4 лет включительно вход бесплатный, но и отдельный шезлонг не положен.

Можно арендовать кровать с балдахином. На нее помещаются шесть гостей. Понедельник — четверг 10 000 руб., с пятницы — 15 000 руб.